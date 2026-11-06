https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kallas-avrupanin-guvenlik-mimarisini-rusya-ve-abd-ile-gorusmeyecegiz-1110174768.html

Kallas: Avrupa’nın güvenlik mimarisini Rusya ve ABD ile görüşmeyeceğiz

Kallas: Avrupa’nın güvenlik mimarisini Rusya ve ABD ile görüşmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’in Avrupa’nın güvenlik mimarisini Rusya ve ABD ile müzakere etmeyi... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T21:08+0300

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kaja kallas

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kirill dmitriyev

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Kallas, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sıbiga ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Temel bir noktayı vurgulamak istiyorum. Avrupa’da zaten bir güvenlik mimarisi var. NATO ve Avrupa Birliği, kendi rollerini yerine getiriyor” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ile görüştüğünü belirtmişti. Dmitriyev, perşembe günü Beyaz Saray’da ABD First Lady’si Melania Trump ile bir basın toplantısı düzenlemişti.Trump ayrıca, Ukrayna’daki çatışmanın ötesine geçerek tüm Avrupa’yı kapsayabilecek geniş kapsamlı bir barış anlaşması için hazırlık yapıldığını ifade etmişti.Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de yapılması planlanıyor. Tarafların güvenlik garantilerini ele alacağı görüşmelerde Rus heyetine Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-dmitriyev-ile-gorustu-anlasma-tum-avrupayi-etkileyebilir-1110149196.html

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kaja kallas, avrupa birliği, nato, abd, rusya, ukrayna, avrupa, melania trump, kirill dmitriyev