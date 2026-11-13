https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/mantardan-zehirlenen-iki-cocuk-annesi-kadin-hayatini-kaybetti-1110316882.html

Mantardan zehirlenen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Mantardan zehirlenen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Aydın'da yediği mantardan zehirlenen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T11:32+0300

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2026-11-13T11:32+0300

sağlik

mantar

mantar zehirlenmesi

zehirli mantar

aydın

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Aydın Nazilli'de mantardan zehirlenen 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızından karaciğer dokusu nakli yapılan kadın bir haftadır yaşam mücadelesi veriyordu. Kızından karaciğer doku nakli yapıldıYaylapınar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Nurcan Alp, 6 Kasım'da yediği mantarın ardından rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Karaciğerinde, mantar zehirlenmesine bağlı hasar oluştuğu tespit edilen Alp, İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada kızı Aybüke Alp'tan karaciğer dokusu nakli gerçekleştirildi. Naklin ardından tedavisi devam eden Nurcan Alp, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/uzmanindan-olum-melegi-uyarisi-1097028949.html

aydın

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mantar, mantar zehirlenmesi , zehirli mantar, aydın