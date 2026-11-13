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Mantardan zehirlenen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Mantardan zehirlenen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Aydın'da yediği mantardan zehirlenen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T11:32+0300
2026-11-13T11:32+0300
sağlik
mantar
mantar zehirlenmesi
zehirli mantar
aydın
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Aydın Nazilli'de mantardan zehirlenen 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızından karaciğer dokusu nakli yapılan kadın bir haftadır yaşam mücadelesi veriyordu. Kızından karaciğer doku nakli yapıldıYaylapınar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Nurcan Alp, 6 Kasım'da yediği mantarın ardından rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Karaciğerinde, mantar zehirlenmesine bağlı hasar oluştuğu tespit edilen Alp, İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada kızı Aybüke Alp'tan karaciğer dokusu nakli gerçekleştirildi. Naklin ardından tedavisi devam eden Nurcan Alp, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/uzmanindan-olum-melegi-uyarisi-1097028949.html
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mantar, mantar zehirlenmesi , zehirli mantar, aydın
mantar, mantar zehirlenmesi , zehirli mantar, aydın

Mantardan zehirlenen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

11:32 13.11.2026
© Fotoğraf / PixabayEski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi
Eski eşinin üç akrabasını 'ölüm meleği' mantarıyla zehirledi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© Fotoğraf / Pixabay
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Aydın'da yediği mantardan zehirlenen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Aydın Nazilli'de mantardan zehirlenen 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızından karaciğer dokusu nakli yapılan kadın bir haftadır yaşam mücadelesi veriyordu.

Kızından karaciğer doku nakli yapıldı

Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Nurcan Alp, 6 Kasım'da yediği mantarın ardından rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaciğerinde, mantar zehirlenmesine bağlı hasar oluştuğu tespit edilen Alp, İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada kızı Aybüke Alp'tan karaciğer dokusu nakli gerçekleştirildi. Naklin ardından tedavisi devam eden Nurcan Alp, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
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