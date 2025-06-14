https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/uzmanindan-olum-melegi-uyarisi-1097028949.html

Uzmanından 'ölüm meleği' uyarısı

Uzmanından 'ölüm meleği' uyarısı

Sputnik Türkiye

Son zamanlarda artan mantar zehirlenmelerine dikkat çeken uzmanlar, 'doğada mantar toplamak keyifli ama sağlığınız her şeyden önemli' uyarısında bulundu. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T14:15+0300

2025-06-14T14:15+0300

2025-06-14T14:15+0300

sağlik

mantar

zehirli mantar

mantar zehirlenmesi

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Bahar ve yaz aylarında yağış sonrasında mantar zehirlenmelerinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, her görülen mantarın 'masum' olmadığına dikkat çekti. Kars Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, ölüm meleği olarak bilinen 'amanita phalloides' mantarına dikkat çekerek kesinlikle yenilmemesi gerektiğini vurguladı. Bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünebilirDr. Delibalta, ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta da doğadan toplanan mantar tüketiminin yaygın olduğunu dile getiren Delibalta, "Doğada yetişen mantarların bazıları zehirli olabilir ve zehirli mantarları yenilebilir olanlardan ayırmak bazen mümkün değildir. Kars'ta sık görülen bazı zehirli mantar türleri arasında 'Amanita phalloides' (ölüm meleği) en tehlikelilerindendir. Halk arasında 'kırmızı benekli' ya da 'parlak şapkalı' mantarlar tehlikeli olarak bilinse de bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünümlü olabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz." dedi.Mantar zehirlenmesi belirtileri neler?Delibalta, zehirli mantar tüketiminin hayatı tehdit edebildiğine vurgu yaparak, "Zehirli mantarların yenilmesi sonucu bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ciddi vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği görülebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir. Zehirlenme şüphesi olan kişiler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." ifadesini kullandı.Mantar zehirlenmesinde ne yapılmalı?Zehirlenme durumlarında erken tedavinin önemini işaret eden Delibalta, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/unlu-makarna-markasi-raflardan-toplatiliyor-kesinlikle-tuketmeyin-ve-iade-edin-uyarisi-1096847475.html

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