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Uzmanından 'ölüm meleği' uyarısı
Uzmanından 'ölüm meleği' uyarısı
Sputnik Türkiye
Son zamanlarda artan mantar zehirlenmelerine dikkat çeken uzmanlar, 'doğada mantar toplamak keyifli ama sağlığınız her şeyden önemli' uyarısında bulundu. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T14:15+0300
2025-06-14T14:15+0300
sağlik
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zehirli mantar
mantar zehirlenmesi
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Bahar ve yaz aylarında yağış sonrasında mantar zehirlenmelerinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, her görülen mantarın 'masum' olmadığına dikkat çekti. Kars Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, ölüm meleği olarak bilinen 'amanita phalloides' mantarına dikkat çekerek kesinlikle yenilmemesi gerektiğini vurguladı. Bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünebilirDr. Delibalta, ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta da doğadan toplanan mantar tüketiminin yaygın olduğunu dile getiren Delibalta, "Doğada yetişen mantarların bazıları zehirli olabilir ve zehirli mantarları yenilebilir olanlardan ayırmak bazen mümkün değildir. Kars'ta sık görülen bazı zehirli mantar türleri arasında 'Amanita phalloides' (ölüm meleği) en tehlikelilerindendir. Halk arasında 'kırmızı benekli' ya da 'parlak şapkalı' mantarlar tehlikeli olarak bilinse de bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünümlü olabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz." dedi.Mantar zehirlenmesi belirtileri neler?Delibalta, zehirli mantar tüketiminin hayatı tehdit edebildiğine vurgu yaparak, "Zehirli mantarların yenilmesi sonucu bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ciddi vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği görülebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir. Zehirlenme şüphesi olan kişiler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." ifadesini kullandı.Mantar zehirlenmesinde ne yapılmalı?Zehirlenme durumlarında erken tedavinin önemini işaret eden Delibalta, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/unlu-makarna-markasi-raflardan-toplatiliyor-kesinlikle-tuketmeyin-ve-iade-edin-uyarisi-1096847475.html
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mantar zehirlenmesi, mantar zehirlenmesi belirtileri, hangi mantarlar zehirli, mantar zehirlenmesi öldürür mü, mantar yenir mi
mantar zehirlenmesi, mantar zehirlenmesi belirtileri, hangi mantarlar zehirli, mantar zehirlenmesi öldürür mü, mantar yenir mi

Uzmanından 'ölüm meleği' uyarısı

14:15 14.06.2025
© AAEn çok zehirlenmeye yol açan mantar cinsi 'köygöçüren'
En çok zehirlenmeye yol açan mantar cinsi 'köygöçüren' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
© AA
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Son zamanlarda artan mantar zehirlenmelerine dikkat çeken uzmanlar, 'doğada mantar toplamak keyifli ama sağlığınız her şeyden önemli' uyarısında bulundu.
Bahar ve yaz aylarında yağış sonrasında mantar zehirlenmelerinin arttığına dikkat çeken uzmanlar, her görülen mantarın 'masum' olmadığına dikkat çekti. Kars Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, ölüm meleği olarak bilinen 'amanita phalloides' mantarına dikkat çekerek kesinlikle yenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünebilir

Dr. Delibalta, ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta da doğadan toplanan mantar tüketiminin yaygın olduğunu dile getiren Delibalta, "Doğada yetişen mantarların bazıları zehirli olabilir ve zehirli mantarları yenilebilir olanlardan ayırmak bazen mümkün değildir. Kars'ta sık görülen bazı zehirli mantar türleri arasında 'Amanita phalloides' (ölüm meleği) en tehlikelilerindendir. Halk arasında 'kırmızı benekli' ya da 'parlak şapkalı' mantarlar tehlikeli olarak bilinse de bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünümlü olabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz." dedi.

Mantar zehirlenmesi belirtileri neler?

Delibalta, zehirli mantar tüketiminin hayatı tehdit edebildiğine vurgu yaparak, "Zehirli mantarların yenilmesi sonucu bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ciddi vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği görülebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir. Zehirlenme şüphesi olan kişiler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." ifadesini kullandı.

Mantar zehirlenmesinde ne yapılmalı?

Zehirlenme durumlarında erken tedavinin önemini işaret eden Delibalta, şunları kaydetti:
"Tedaviye ne kadar erken başlanırsa organ hasarı riski o kadar azalır. Evde kendi kendine kusturma gibi yöntemlere başvurmak, durumu daha da kötüleştirebilir. Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır. İhtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabilirler. Vatandaşlarımız mutlaka kültür mantarı gibi güvenilir kaynaklardan mantar tüketmelidir. Doğada mantar toplamak keyifli olabilir ama sağlığımız her şeyden önemlidir."
Makarna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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Ünlü makarna markası raflardan toplatılıyor: Kesinlikle tüketmeyin ve iade edin uyarısı
6 Haziran , 17:36
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