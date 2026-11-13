https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/macronun-karsilama-toreninde-iki-muhafiz-birden-bayildi-1110311308.html

Macron'un karşılama töreninde iki muhafız birden bayıldı

Macron'un karşılama töreninde iki muhafız birden bayıldı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi Paris'teki Elysee Sarayı'nda karşıladığı törende iki muhafız peş peşe... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T07:15+0300

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2026-11-13T07:15+0300

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avrupa

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fransa

elysee sarayı

fransa cumhurbaşkanlığı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda ağırladığı resmi karşılama töreninde beklenmedik bir olay yaşandı. Sarayın girişinde görev yapan iki muhafız, kısa aralıklarla bilinçlerini kaybederek yere yığıldı.Dün akşam saatlerinde düzenlenen törende ilk olay, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini'nin makam aracının sarayın giriş kapısına yaklaştığı sırada meydana geldi. Tören düzeninde bekleyen muhafızlardan biri aniden yere düşerken çevredeki görevliler harekete geçti.Macron bayılan muhafızın yardımına koştuMuhafızın yere yığılmasının ardından Emmanuel Macron ve başkanlık personeli yardım etmek üzere olay yerine yöneldi. Bilincini kaybeden muhafız, görevliler tarafından hızla tören alanından uzaklaştırıldı.Ancak ilk muhafıza müdahale edildiği sırada ikinci bir muhafız da aniden yere düştü. İki muhafızın peş peşe bayılması, resmi karşılama töreninde kısa süreli hareketliliğe neden oldu.Yaşananlara rağmen karşılama programının nasıl devam ettiğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Elysee Sarayı'ndaki görüntüler sosyal medyada yayıldıElysee Sarayı'nda yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde muhafızlardan birinin yere yığılması ve çevredeki görevlilerin müdahalesi dikkat çekti.Olayın ardından gözler, Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılabilecek açıklamaya çevrildi. Ancak iki muhafızın neden bayıldığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.Muhafızların sağlık durumu nasıl?Tören sırasında bayılan iki Elysee Sarayı muhafızının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Muhafızların bilinç kaybına neyin yol açtığı ve olay sonrasında tıbbi gözetim altına alınıp alınmadıkları da bilinmiyor.

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avrupa, emmanuel macron, fransa, elysee sarayı, fransa cumhurbaşkanlığı