https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/londra-belediye-baskani-khan-gencligimden-beri-galatasarayi-destekliyorum-1110334495.html

Londra Belediye Başkanı Khan: Gençliğimden beri Galatasaray'ı destekliyorum

Londra Belediye Başkanı Khan: Gençliğimden beri Galatasaray'ı destekliyorum

Sputnik Türkiye

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i RAMS Park'ta ziyaret ederek sarı-kırmızılı takımı gençlik yıllarından bu yana... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, beraberindeki heyetle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i RAMS Park'ta ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Khan, "Ziyaretimin en sevdiğim kısmı Galatasaray'ın stadına gelmek. Bu benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Gençliğimden beri Galatasaray'ı destekliyorum. Londra'da ve dünyanın dört bir yanında Galatasaray taraftarı var. Bununla gurur duyuyorum. Üst üste beşinci şampiyonluk için yeniden buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.Sadiq Khan kimdir?2016 yılından bu yana Londra Belediye Başkanlığı görevini yürüten Pakistan kökenli İngiliz siyasetçi Sadiq Khan, İşçi Partisi bünyesinde siyaset yapıyor. Khan, 2016'da kazandığı seçimle Batı Avrupa'daki büyük bir başkentin ilk Müslüman belediye başkanı oldu. 2021 ve 2024 yıllarında yapılan seçimleri de kazanarak görevini sürdürdü.8 Ekim 1970'te Londra'nın Tooting semtinde dünyaya gelen Khan, Pakistan'dan İngiltere'ye göç eden otobüs şoförü bir baba ve terzi bir annenin çocuğu olarak büyüdü. Kuzey Londra Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Khan, siyasi kariyerine başlamadan önce uzun yıllar insan hakları avukatı olarak çalıştı.Siyasi kariyeriKhan, 2005 yılında İşçi Partisi'nden Tooting milletvekili seçildi ve 2016 yılına kadar İngiliz Parlamentosu'nda görev yaptı. Milletvekilliği döneminde Ulaştırma Bakanlığı ve Topluluklardan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Khan, İşçi Partisi bünyesinde gölge bakanlık görevleri de üstlendi.2016'da Londra Belediye Başkanı seçilen Khan, görev süresince hava kirliliğiyle mücadele, toplu taşıma, sosyal konut ve iklim politikalarına odaklandı. Özellikle araç emisyonlarını azaltmayı amaçlayan Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (ULEZ) uygulaması, belediye başkanlığı döneminin öne çıkan politikaları arasında yer aldı.

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dursun özbek, galatasaray, londra, londra belediyesi, futbol, türkiye futbol federasyonu