https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/galatasarayda-stat-zemini-kriz-cikardi-en-buyuk-korkumuz-kar-1110278292.html
Galatasaray'da stat zemini kriz çıkardı: 'En büyük korkumuz kar'
Galatasaray'da stat zemini kriz çıkardı: 'En büyük korkumuz kar'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, RAMS Park'ın zeminindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak, 17 Aralık'a kadar mevcut zeminle devam... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T18:54+0300
2026-11-11T18:54+0300
2026-11-11T19:18+0300
spor
cevad prekazi
mustafa denizli
aralık
galatasaray
manchester united
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Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya kulüp başkan yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyeleri, eski başkan Alp Yalman, eski teknik direktör Mustafa Denizli ve divan kurulu üyeleri katıldı.'Zemin kasım ayında eski haline geliyor'Toplantıda RAMS Park'ın zeminine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, şunları söyledi:'17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz'17 Aralık'a kadar mevcut zeminle devam edeceklerini belirten Cibara, ''Stada geldiğinizde görsel olarak iyi bir saha görmeyeceksiniz ama iyi bir performans göreceksiniz. Oyuncularımız da memnun kalacak. Sakatlıklar, zeminden dolayı olmadı. Rafael Leao'nun sakatlığı bambaşka. Victor Osimhen'in de durumu farklı. 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En büyük korkumuz kar. İtalya'dan getirip sereceğimiz hazır bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yazın da başka bir şey yapacağız. Bayern Münih'in stadında hibrit oranı yüzde 15. Bizde ise yüzde 8. Belki biz de yüzde 10'a çıkarız'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/super-ligde-milli-ara-basladi-11-haftanin-sonunda-galatasaray-lider-konumda--1110201249.html
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cevad prekazi, mustafa denizli, aralık, galatasaray, manchester united, bayern münih, zemin
cevad prekazi, mustafa denizli, aralık, galatasaray, manchester united, bayern münih, zemin
Galatasaray'da stat zemini kriz çıkardı: 'En büyük korkumuz kar'
18:54 11.11.2026 (güncellendi: 19:18 11.11.2026)
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, RAMS Park'ın zeminindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak, 17 Aralık'a kadar mevcut zeminle devam edeceklerini ve en büyük endişelerinin kar yağışı olduğunu söyledi.
Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya kulüp başkan yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyeleri, eski başkan Alp Yalman, eski teknik direktör Mustafa Denizli ve divan kurulu üyeleri katıldı.
'Zemin kasım ayında eski haline geliyor'
Toplantıda RAMS Park'ın zeminine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, şunları söyledi:
Zemin için SIS firmasıyla çalışıyoruz. Bu konulardaki en iyi firmalardan bir tanesi. Burada hepimizin kusuru var. Bu saha, bir sene önce Avrupa'da örnek gösterildi. Hatırlarsanız 2023 yılındaki Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur oldu. O zaman UEFA'nın delegesi 'Herhalde bu maçı oynatamayacağım' dedi. Biz, bir problem olmayacağını belirttik. Sahanın kuruluğunu yüzde 30'dan yüzde 65'e çıkarttık. Sahanın altında 3 sistem var. Bunlar da ısıtma, vakum ve drenaj. Bu sistemlerle yaptık bu işi. 12 Ağustos veya 14 Ağustos tarihlerinde zemin bozulmaya başlıyor. Hep aynı tarihte oluyor bu durum. Sonra eylülde başlayan işlemlerle zemin kasım ayında eski haline geliyor.
'17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz'
17 Aralık'a kadar mevcut zeminle devam edeceklerini belirten Cibara, ''Stada geldiğinizde görsel olarak iyi bir saha görmeyeceksiniz ama iyi bir performans göreceksiniz. Oyuncularımız da memnun kalacak. Sakatlıklar, zeminden dolayı olmadı. Rafael Leao'nun sakatlığı bambaşka. Victor Osimhen'in de durumu farklı. 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En büyük korkumuz kar. İtalya'dan getirip sereceğimiz hazır bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yazın da başka bir şey yapacağız. Bayern Münih'in stadında hibrit oranı yüzde 15. Bizde ise yüzde 8. Belki biz de yüzde 10'a çıkarız'' açıklamasında bulundu.