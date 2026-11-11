https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/galatasarayda-stat-zemini-kriz-cikardi-en-buyuk-korkumuz-kar-1110278292.html

Galatasaray'da stat zemini kriz çıkardı: 'En büyük korkumuz kar'

Galatasaray'da stat zemini kriz çıkardı: 'En büyük korkumuz kar'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, RAMS Park'ın zeminindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak, 17 Aralık'a kadar mevcut zeminle devam... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

cevad prekazi

mustafa denizli

aralık

galatasaray

manchester united

bayern münih

zemin

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Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya kulüp başkan yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyeleri, eski başkan Alp Yalman, eski teknik direktör Mustafa Denizli ve divan kurulu üyeleri katıldı.'Zemin kasım ayında eski haline geliyor'Toplantıda RAMS Park'ın zeminine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, şunları söyledi:'17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz'17 Aralık'a kadar mevcut zeminle devam edeceklerini belirten Cibara, ''Stada geldiğinizde görsel olarak iyi bir saha görmeyeceksiniz ama iyi bir performans göreceksiniz. Oyuncularımız da memnun kalacak. Sakatlıklar, zeminden dolayı olmadı. Rafael Leao'nun sakatlığı bambaşka. Victor Osimhen'in de durumu farklı. 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En büyük korkumuz kar. İtalya'dan getirip sereceğimiz hazır bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yazın da başka bir şey yapacağız. Bayern Münih'in stadında hibrit oranı yüzde 15. Bizde ise yüzde 8. Belki biz de yüzde 10'a çıkarız'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/super-ligde-milli-ara-basladi-11-haftanin-sonunda-galatasaray-lider-konumda--1110201249.html

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cevad prekazi, mustafa denizli, aralık, galatasaray, manchester united, bayern münih, zemin