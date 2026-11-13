https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-yalanci-bahar-gidiyor-soguk-ve-saganak-yagis-geliyor-sicakliklar-8-derece-birden-dusecek-1110315650.html

İstanbul'da yalancı bahar gidiyor, soğuk ve sağanak yağış geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

İstanbul'da yalancı bahar gidiyor, soğuk ve sağanak yağış geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

İstanbul'da lodosun etkisiyle hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerine çıkmıştı. Ama yarın öğleden sonra hava soğuyacak ve sıcaklıklar düşecek. 13.11.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul 'yalancı bahara' veda ediyor. Lodosun etkisiyle 20 derecenin üzerine yükselen hava sıcaklıkları yarın (cumartesi) günü 8 derece birden soğuyacak. İstanbul'da aynı zamanda sağanak yağış da etkisini gösterecek. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?Lodosun etkisiyle hava sıcaklıklarının yükseldiği kente hava sıcaklığı AKOM'un son tahminlerine göre, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren düşmeye başlayacak. Bugün 23 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı, pazar gününe gelindiğinde 15 dereceye kadar gerileyecek.İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli sağanak da bekleniyor.AKOM'un tahminlerine göre, yarın İstanbul'daki hava sıcaklığının en yüksek 20 derece olacak.Güneyden esen rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Aynı zamanda kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve yağmur geçişleri etkili olacak.Çarşamba gününe dikkat Pazar, pazartesi ve salı günleri yağmur beklenmezken hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 17 derece olacak. Çarşamba gününden itibaren ise yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

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