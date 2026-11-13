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İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da lodos bugün etkisini artırırken deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle çok sayıda vapur seferinin... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T11:46+0300
2026-11-13T11:46+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da bugün etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkilerken Şehir Hatları, çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecektir.” denildi.İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?Şehir Hatları'nın iptal ettiği vapur seferleri şöyle sıralandı:İptallerin ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.Beşiktaş-Haliç hattında güzergâh değiştiOlumsuz hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferlerinde güzergâh değişikliğine de gidildi.Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerinin Kabataş-Haliç olarak gerçekleştirileceği açıklandı.Aşiyan seferleri Bebek'ten yapılacakAşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinde de geçici güzergâh değişikliği yapıldı.Şehir Hatları'nın duyurusuna göre seferler ikinci bir açıklamaya kadar sırasıyla Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak gerçekleştirilecek.
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sefer, iptal
sefer, iptal

İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Vapur seferleri iptal edildi

11:46 13.11.2026
İstanbul vapur
İstanbul vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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İstanbul'da lodos bugün etkisini artırırken deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da bugün etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkilerken Şehir Hatları, çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecektir.” denildi.

İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?

Şehir Hatları'nın iptal ettiği vapur seferleri şöyle sıralandı:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Büyükada-Sedef Adası
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Beşiktaş-Adalar
Kadıköy-Karaköy-Eminönü
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
Sarıyer-Beykoz
Bostancı-Adalar Ring
Kabataş-Kadıköy-Adalar
Kadıköy-Kabataş
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Uzun Boğaz Turu
Kadıköy-Beşiktaş
Eminönü-Rumeli Kavağı seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy
İptallerin ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.

Beşiktaş-Haliç hattında güzergâh değişti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferlerinde güzergâh değişikliğine de gidildi.
Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerinin Kabataş-Haliç olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

Aşiyan seferleri Bebek'ten yapılacak

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinde de geçici güzergâh değişikliği yapıldı.
Şehir Hatları'nın duyurusuna göre seferler ikinci bir açıklamaya kadar sırasıyla Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak gerçekleştirilecek.
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