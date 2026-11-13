https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-lodos-deniz-ulasimini-vurdu-vapur-seferleri-iptal-edildi-1110317453.html
İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da lodos bugün etkisini artırırken deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle çok sayıda vapur seferinin... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T11:46+0300
2026-11-13T11:46+0300
2026-11-13T11:46+0300
türki̇ye
sefer
iptal
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da bugün etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkilerken Şehir Hatları, çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecektir.” denildi.İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?Şehir Hatları'nın iptal ettiği vapur seferleri şöyle sıralandı:İptallerin ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.Beşiktaş-Haliç hattında güzergâh değiştiOlumsuz hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferlerinde güzergâh değişikliğine de gidildi.Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerinin Kabataş-Haliç olarak gerçekleştirileceği açıklandı.Aşiyan seferleri Bebek'ten yapılacakAşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinde de geçici güzergâh değişikliği yapıldı.Şehir Hatları'nın duyurusuna göre seferler ikinci bir açıklamaya kadar sırasıyla Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak gerçekleştirilecek.
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sefer, iptal
İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da lodos bugün etkisini artırırken deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da bugün etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkilerken Şehir Hatları, çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecektir.” denildi.
İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?
Şehir Hatları'nın iptal ettiği vapur seferleri şöyle sıralandı:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Eminönü-Rumeli Kavağı
seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları
İptallerin ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.
Beşiktaş-Haliç hattında güzergâh değişti
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferlerinde güzergâh değişikliğine de gidildi.
Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerinin Kabataş-Haliç olarak gerçekleştirileceği açıklandı.
Aşiyan seferleri Bebek'ten yapılacak
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinde de geçici güzergâh değişikliği yapıldı.
Şehir Hatları'nın duyurusuna göre seferler ikinci bir açıklamaya kadar sırasıyla Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak gerçekleştirilecek.