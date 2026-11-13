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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Trafiği durdurdu, şahıs polis merkezine götürüldü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Trafiği durdurdu, şahıs polis merkezine götürüldü
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilinin üzerine çıkarak elindeki bayraklar ve tabancaya benzer cisimle slogan atan kişi, polisin uzun süren ikna... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini sol şeritte durdurup aracının üzerine çıkarak slogan atan kişi, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarının ardından araçtan indirildi. Olay nedeniyle köprünün sol ve orta şeridi trafiğe kapatılırken, İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu.Saat 11.45 sıralarında kişiye yaklaşan bir polis, ikna çalışmasının ardından elindeki silahı aldı. Araçtan indirilen kişi daha sonra polis merkezine götürüldü.Otomobilini sol şeritte durdurup aracın üzerine çıktıOlay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre otomobilini sol şeritte durduran kişi, aracının üzerine çıkarak slogan atmaya başladı. Bir elinde Türk bayrağı ile yeşil-beyaz renkli bir bayrak bulunan kişinin diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü.Kişinin İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi.Sol ve orta şerit trafiğe kapatıldıPolis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında sol ve orta şeridi trafiğe kapattı.Şeritlerin kapatılması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarındaki trafik olumsuz etkilendi.Müzakereci polisler uzun süre ikna etmeye çalıştıOlay yerine gelen müzakereci polisler, aracın üzerinde bulunan kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı.Güvenlik önlemleri sürerken polis ekiplerinin kişiyle görüşmeleri devam etti.Polis silahı aldı, eylem sona erdiSaat 11.45 sıralarında kişiye yaklaşan bir polis, onu ikna ederek elindeki silahı aldı.Ardından araç üzerinden indirilen kişi, emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürüldü. Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaklaşık bir buçuk saat süren eylem sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-yalanci-bahar-gidiyor-soguk-ve-saganak-yagis-geliyor-sicakliklar-8-derece-birden-dusecek-1110315650.html
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köprü, polis
köprü, polis

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Trafiği durdurdu, şahıs polis merkezine götürüldü

11:34 13.11.2026 (güncellendi: 12:11 13.11.2026)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üzerine çıktı, trafik durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Aracın üzerine çıktı, trafik durdu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilinin üzerine çıkarak elindeki bayraklar ve tabancaya benzer cisimle slogan atan kişi, polisin uzun süren ikna çabalarının ardından araçtan indirildi. İstanbul trafiğini etkileyen eylemin ardından kişi polis merkezine götürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini sol şeritte durdurup aracının üzerine çıkarak slogan atan kişi, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarının ardından araçtan indirildi. Olay nedeniyle köprünün sol ve orta şeridi trafiğe kapatılırken, İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu.
Saat 11.45 sıralarında kişiye yaklaşan bir polis, ikna çalışmasının ardından elindeki silahı aldı. Araçtan indirilen kişi daha sonra polis merkezine götürüldü.

Otomobilini sol şeritte durdurup aracın üzerine çıktı

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre otomobilini sol şeritte durduran kişi, aracının üzerine çıkarak slogan atmaya başladı. Bir elinde Türk bayrağı ile yeşil-beyaz renkli bir bayrak bulunan kişinin diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü.
Kişinin İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi.

Sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında sol ve orta şeridi trafiğe kapattı.
Şeritlerin kapatılması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarındaki trafik olumsuz etkilendi.

Müzakereci polisler uzun süre ikna etmeye çalıştı

Olay yerine gelen müzakereci polisler, aracın üzerinde bulunan kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı.
Güvenlik önlemleri sürerken polis ekiplerinin kişiyle görüşmeleri devam etti.

Polis silahı aldı, eylem sona erdi

Saat 11.45 sıralarında kişiye yaklaşan bir polis, onu ikna ederek elindeki silahı aldı.
Ardından araç üzerinden indirilen kişi, emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürüldü. Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaklaşık bir buçuk saat süren eylem sona erdi.
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