https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-firtina-teyakkuzu-ormanlar-ve-korulara-giris-kapatildi-valilik-dikkatli-olun-diye-uyardi-1110322899.html

İstanbul'da fırtına 'teyakkuzu': Ormanlar ve korulara giriş kapatıldı, valilik 'dikkatli olun' diye uyardı

İstanbul'da fırtına 'teyakkuzu': Ormanlar ve korulara giriş kapatıldı, valilik 'dikkatli olun' diye uyardı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan fırtınayla ilgili uyardı. Valilik 12 orman ve koruya girişi yasaklarken, fırtınanın yarın saat 05.00'e kadar... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T13:32+0300

2026-11-13T13:32+0300

2026-11-13T13:54+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

şehir hatları

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul

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İstanbul'da sarı alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde, 13 Kasım 2026 saat 02.00 ile 14 Kasım 2026 saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği de kuvvetli fırtına nedeniyle 12 orman ve koruya ziyaretçi yasağı getirildiğini duyurdu. 12 alana giriş yasaklandı Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla aşağıdaki alanlar geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılmıştır" denilirken ziyaretçilere kapatılan koru ve ormanlar şu şekilde listelendi:Sarı kodlu uyarı yapıldıValilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde, 13 Kasım 2026 saat 02.00 ile 14 Kasım 2026 saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinin duyurulduğu hatırlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, “İstanbul, uyarılara paralel olarak gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altında bulunmaktadır.” denildi.Bazı seferler iptal edildiOlumsuz hava koşulları nedeniyle, bugün saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin durdurulduğunu açıklayan Valilik, Şehir Hatları’ndaki şu seferlerin de iptal edildiğini duyurdu:Toplam 74 ihbar yapıldıValilik açıklamasında, “Fırtınanın etkili olmaya başladığı saat 02.00’dan bu yana; TAMP kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 Kaymakamlığımız ve İlgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır” ifadelerine yer verilirken “Olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılması istenmiştir” denildi. Açıklamanın devamında, “⁠İlimiz genelinde 13 Kasım 2026 günü saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaşmış; ilgili kurumlarımız tarafından ihbarların tamamına müdahale edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-yalanci-bahar-gidiyor-soguk-ve-saganak-yagis-geliyor-sicakliklar-8-derece-birden-dusecek-1110315650.html

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