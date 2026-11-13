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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbulda-6-katli-apartman-tahliye-edildi-zabita-binayi-muhurledi-1110334207.html
İstanbul'da 6 katlı apartman tahliye edildi: Zabıta binayı mühürledi
İstanbul'da 6 katlı apartman tahliye edildi: Zabıta binayı mühürledi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T20:47+0300
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apartman
küçükçekmece
küçükçekmece belediyesi
küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı
küçükçekmece adliyesi
yıkım
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Kanarya Mahallesi Tarakkuşu Sokak'taki 6 katlı bina, belediye ekiplerince incelemeye alındı. Uzmanların yaptığı kontrollerde yapının deprem açısından risk taşıdığı tespit edildi.İncelemenin ardından bina boşaltılırken zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kucukcekmecede-yikim-sirasinda-bina-coktu-2-yarali-1108866619.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, apartman, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, yıkım
i̇stanbul, apartman, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, yıkım

İstanbul'da 6 katlı apartman tahliye edildi: Zabıta binayı mühürledi

20:47 13.11.2026 (güncellendi: 20:48 13.11.2026)
© AAKüçükçekmece'de 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi
Küçükçekmece'de 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AA
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi.
Kanarya Mahallesi Tarakkuşu Sokak'taki 6 katlı bina, belediye ekiplerince incelemeye alındı.
Uzmanların yaptığı kontrollerde yapının deprem açısından risk taşıdığı tespit edildi.
İncelemenin ardından bina boşaltılırken zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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