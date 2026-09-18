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Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı
Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı
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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan binanın bir bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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küçükçekmece
i̇stanbul
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i̇stanbul valiliği
yıkım
kentsel dönüşüm
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İnönü Mahallesi'ndeki Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binanın yıkımına başlandı. Çalışmalar sırasında binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Olayda yoldan geçen 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgede güvenlik ve arama-tarama çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html
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küçükçekmece
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küçükçekmece, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, yıkım, kentsel dönüşüm
küçükçekmece, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, yıkım, kentsel dönüşüm

Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı

22:00 18.09.2026 (güncellendi: 22:11 18.09.2026)
© AA / Engin ZaferKüçükçekmece binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA / Engin Zafer
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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan binanın bir bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İnönü Mahallesi'ndeki Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binanın yıkımına başlandı.
Çalışmalar sırasında binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Olayda yoldan geçen 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgede güvenlik ve arama-tarama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın balkonları ile duvarı çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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İstanbul'da kentsel dönüşüm esnasında binada kısmi çökme, mahalle sakinleri tedirgin: Balkonları ve duvarı yıkıldı
26 Temmuz, 11:07
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