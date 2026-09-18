https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kucukcekmecede-yikim-sirasinda-bina-coktu-2-yarali-1108866619.html

Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı

Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan binanın bir bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T22:00+0300

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türki̇ye

küçükçekmece

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul valiliği

yıkım

kentsel dönüşüm

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İnönü Mahallesi'ndeki Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binanın yıkımına başlandı. Çalışmalar sırasında binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Olayda yoldan geçen 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgede güvenlik ve arama-tarama çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html

türki̇ye

küçükçekmece

i̇stanbul

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küçükçekmece, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, yıkım, kentsel dönüşüm