https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kucukcekmecede-yikim-sirasinda-bina-coktu-2-yarali-1108866619.html
Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı
Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan binanın bir bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T22:00+0300
2026-09-18T22:00+0300
2026-09-18T22:11+0300
türki̇ye
küçükçekmece
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul valiliği
yıkım
kentsel dönüşüm
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İnönü Mahallesi'ndeki Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binanın yıkımına başlandı. Çalışmalar sırasında binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Olayda yoldan geçen 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgede güvenlik ve arama-tarama çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html
türki̇ye
küçükçekmece
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küçükçekmece, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, yıkım, kentsel dönüşüm
küçükçekmece, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, yıkım, kentsel dönüşüm
Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina çöktü: 2 yaralı
22:00 18.09.2026 (güncellendi: 22:11 18.09.2026)
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için yıkımına başlanan binanın bir bölümü çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İnönü Mahallesi'ndeki Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binanın yıkımına başlandı.
Çalışmalar sırasında binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Olayda yoldan geçen 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgede güvenlik ve arama-tarama çalışmaları sürüyor.