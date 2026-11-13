https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/istanbula-kuvvetli-saganak-geliyor-akom-ve-valilik-uyardi-1110326020.html
İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yıldırım, hortum ve doluya dikkat
İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yıldırım, hortum ve doluya dikkat
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hafta sonu hava durumu için peş peşe uyarılar geldi. AKOM, sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T16:11+0300
2026-11-13T16:11+0300
2026-11-13T16:20+0300
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hava durumu
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sağanak yağış uyarısı
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kuvvetli yağış
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İstanbul'da hafta sonu hava koşullarının değişmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren kente soğuk ve yağışlı havanın giriş yapacağını, sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini ve yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüşebileceğini bildirdi.İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.İstanbul'da sıcaklık 6-8 derece düşecekAKOM'un açıklamasına göre, halihazırda 20-23 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların soğuk havanın etkisiyle 6-8 derece birden azalması bekleniyor.Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte kent genelinde sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.Lodos yerini poyraza bırakacakİstanbul'da güneyli yönlerden esen lodosun yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaştığı belirtilirken, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yönünü kuzeye çevirmesi bekleniyor.AKOM'a göre lodos yerini poyraza bırakacak.Yağış akşam saatlerinde etkisini artıracakCumartesi öğle saatlerinden sonra bölgede görülmesi beklenen yağışların akşam saatlerine doğru İstanbul genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Yağışların gece saatlerine kadar sağanak, yer yer ise kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.Fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin pazar sabahına kadar sürmesi bekleniyor.İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısıİstanbul Valiliği, hafta sonu beklenen hava koşullarına ilişkin ayrıca uyarıda bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram yağış bırakmasının beklendiği bildirildi.Yağışların pazar günü sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.Sel, su baskını ve hortum riskine dikkatİstanbul Valiliği, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına risklerinin yanı sıra ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/akom-uyardi-istanbulda-firtinanin-hizi-90-kilometreyi-bulabilir-1110290255.html
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akom, hava durumu, yağış, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, kuvvetli yağış
akom, hava durumu, yağış, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, kuvvetli yağış
İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yıldırım, hortum ve doluya dikkat
16:11 13.11.2026 (güncellendi: 16:20 13.11.2026)
İstanbul'da hafta sonu hava durumu için peş peşe uyarılar geldi. AKOM, sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği ise yağışların metrekareye 21-50 kilogram düşebileceğini belirterek sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu riskine karşı uyardı.
İstanbul'da hafta sonu hava koşullarının değişmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren kente soğuk ve yağışlı havanın giriş yapacağını, sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini ve yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüşebileceğini bildirdi.
İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.
İstanbul'da sıcaklık 6-8 derece düşecek
AKOM'un açıklamasına göre, halihazırda 20-23 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların soğuk havanın etkisiyle 6-8 derece birden azalması bekleniyor.
Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte kent genelinde sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
Lodos yerini poyraza bırakacak
İstanbul'da güneyli yönlerden esen lodosun yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaştığı belirtilirken, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yönünü kuzeye çevirmesi bekleniyor.
AKOM'a göre lodos yerini poyraza bırakacak.
Yağış akşam saatlerinde etkisini artıracak
Cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgede görülmesi beklenen yağışların akşam saatlerine doğru İstanbul genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerine kadar sağanak, yer yer ise kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.
Fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin pazar sabahına kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul Valiliği, hafta sonu beklenen hava koşullarına ilişkin ayrıca uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram yağış bırakmasının beklendiği bildirildi.
Yağışların pazar günü sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Sel, su baskını ve hortum riskine dikkat
İstanbul Valiliği, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına risklerinin yanı sıra ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.