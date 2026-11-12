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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/akom-uyardi-istanbulda-firtinanin-hizi-90-kilometreyi-bulabilir-1110290255.html
AKOM uyardı: İstanbul'da fırtınanın hızı 90 kilometreyi bulabilir
AKOM uyardı: İstanbul'da fırtınanın hızı 90 kilometreyi bulabilir
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İstanbul için yeni bir uyarı yayımlayan AKOM, fırtınanın hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceğini belirterek uyardı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da etkisini gösteren lodos nedeniyle bir uyarı daha yayımlayan AKOM, lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek uyardı. İstanbul'da fırtına cumartesi gününe kadar sürecek. Bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracakAKOM'un son yayımladığı verilere göre, lodos bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracak. Rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye ulaşabilecek. Cuma günü ise rüzgarın şiddeti daha da artacak. Buna göre saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülüyor. Fırtına cumartesi günü öğleden sonraya kadar etkisini sürdürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/meteoroloji-acikladi-turkiyenin-havasi-bir-anda-degisiyor-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-var-1110285570.html
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akom, i̇stanbul, fırtına
akom, i̇stanbul, fırtına

AKOM uyardı: İstanbul'da fırtınanın hızı 90 kilometreyi bulabilir

10:54 12.11.2026
© AAİstanbul'da kuvvetli lodos
İstanbul'da kuvvetli lodos - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© AA
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İstanbul için yeni bir uyarı yayımlayan AKOM, fırtınanın hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceğini belirterek uyardı.
İstanbul'da etkisini gösteren lodos nedeniyle bir uyarı daha yayımlayan AKOM, lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek uyardı. İstanbul'da fırtına cumartesi gününe kadar sürecek.

Bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracak

AKOM'un son yayımladığı verilere göre, lodos bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracak. Rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye ulaşabilecek.
Cuma günü ise rüzgarın şiddeti daha da artacak. Buna göre saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülüyor. Fırtına cumartesi günü öğleden sonraya kadar etkisini sürdürecek.
istanbul yağmur genel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
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