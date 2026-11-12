https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/akom-uyardi-istanbulda-firtinanin-hizi-90-kilometreyi-bulabilir-1110290255.html
AKOM uyardı: İstanbul'da fırtınanın hızı 90 kilometreyi bulabilir
AKOM uyardı: İstanbul'da fırtınanın hızı 90 kilometreyi bulabilir
Sputnik Türkiye
İstanbul için yeni bir uyarı yayımlayan AKOM, fırtınanın hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceğini belirterek uyardı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T10:54+0300
2026-11-12T10:54+0300
2026-11-12T10:54+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul
fırtına
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1d/1051265605_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_30aad4a686712551af999f32c4309409.jpg
İstanbul'da etkisini gösteren lodos nedeniyle bir uyarı daha yayımlayan AKOM, lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek uyardı. İstanbul'da fırtına cumartesi gününe kadar sürecek. Bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracakAKOM'un son yayımladığı verilere göre, lodos bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracak. Rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye ulaşabilecek. Cuma günü ise rüzgarın şiddeti daha da artacak. Buna göre saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülüyor. Fırtına cumartesi günü öğleden sonraya kadar etkisini sürdürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/meteoroloji-acikladi-turkiyenin-havasi-bir-anda-degisiyor-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-var-1110285570.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1d/1051265605_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_691c4ef6f875156b15ca88969358c557.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akom, i̇stanbul, fırtına
AKOM uyardı: İstanbul'da fırtınanın hızı 90 kilometreyi bulabilir
İstanbul için yeni bir uyarı yayımlayan AKOM, fırtınanın hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceğini belirterek uyardı.
İstanbul'da etkisini gösteren lodos nedeniyle bir uyarı daha yayımlayan AKOM, lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek uyardı. İstanbul'da fırtına cumartesi gününe kadar sürecek.
Bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracak
AKOM'un son yayımladığı verilere göre, lodos bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracak. Rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye ulaşabilecek.
Cuma günü ise rüzgarın şiddeti daha da artacak. Buna göre saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülüyor. Fırtına cumartesi günü öğleden sonraya kadar etkisini sürdürecek.