https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/akom-uyardi-istanbulda-firtinanin-hizi-90-kilometreyi-bulabilir-1110290255.html

AKOM uyardı: İstanbul'da fırtınanın hızı 90 kilometreyi bulabilir

AKOM uyardı: İstanbul'da fırtınanın hızı 90 kilometreyi bulabilir

Sputnik Türkiye

İstanbul için yeni bir uyarı yayımlayan AKOM, fırtınanın hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceğini belirterek uyardı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

akom

i̇stanbul

fırtına

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İstanbul'da etkisini gösteren lodos nedeniyle bir uyarı daha yayımlayan AKOM, lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek uyardı. İstanbul'da fırtına cumartesi gününe kadar sürecek. Bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracakAKOM'un son yayımladığı verilere göre, lodos bugün öğle saatlerinden itibaren hızını artıracak. Rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye ulaşabilecek. Cuma günü ise rüzgarın şiddeti daha da artacak. Buna göre saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülüyor. Fırtına cumartesi günü öğleden sonraya kadar etkisini sürdürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/meteoroloji-acikladi-turkiyenin-havasi-bir-anda-degisiyor-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-var-1110285570.html

türki̇ye

i̇stanbul

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