https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/irlandali-gazeteciden-von-der-leyene-sert-cikis-gerceklikten-tamamen-kopmus-1110311975.html

İrlandalı gazeteciden Von der Leyen’e sert çıkış: 'Gerçeklikten tamamen kopmuş'

İrlandalı gazeteciden Von der Leyen’e sert çıkış: 'Gerçeklikten tamamen kopmuş'

Sputnik Türkiye

İrlandalı gazeteci Chay Bowes, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Abu Dabi’deki müzakerelerde Avrupa’nın temsil edildiği yönündeki sözlerini... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T07:19+0300

2026-11-13T07:19+0300

2026-11-13T07:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

ukrayna

birleşik arap emirlikleri (bae)

abu dabi

uzman yorumu

vladimir medinskiy

müzakereler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0d/1110311936_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_0769e8c800df70c2860d5f6b7b53aa6d.jpg

İrlandalı gazeteci Chay Bowes, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Abu Dabi'de Rusya ile yürütülen müzakerelere dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.Von der Leyen’in Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) görüşmelerde Avrupa’nın da temsil edildiğiyönündeki iddialarını alaya alan Bowes, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Birileri ona lobi barından öteye geçmelerine izin verilmediğini ve stajyerler gibi kapı arkasından kulak misafiri olduklarını söylemeyi unutmuş. Bu kadın gerçeklikten tamamen kopmuş."Gündem Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisiÖte yandan Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin Abu Dabi’de gerçekleştirdiği istişareler Çarşamba günü sona erdi.Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, tarafların barışa bir adım daha yaklaştığını ancak bundan sonraki sürecin tüm katılımcıların atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Medinskiy, görüşmelerin ana gündem maddesinin Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesinin ardından oluşturulacak yeni Avrupa güvenlik mimarisi olduğunu aktardı.Avrupa ülkelerinin müzakere sürecindeki rolüne de değinen Medinskiy, Avrupa devletlerinin ancak "vicdanları uyandığında" Ukrayna barış görüşmelerine taraf olabileceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusyada-termal-kamera-ve-radardan-gizleyen-perde-gelistiriliyor-1110309561.html

ukrayna

birleşik arap emirlikleri (bae)

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, uzman yorumu, vladimir medinskiy, müzakereler