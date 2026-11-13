https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/irlandali-gazeteciden-von-der-leyene-sert-cikis-gerceklikten-tamamen-kopmus-1110311975.html
İrlandalı gazeteciden Von der Leyen’e sert çıkış: 'Gerçeklikten tamamen kopmuş'
İrlandalı gazeteciden Von der Leyen’e sert çıkış: 'Gerçeklikten tamamen kopmuş'
Sputnik Türkiye
İrlandalı gazeteci Chay Bowes, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Abu Dabi’deki müzakerelerde Avrupa’nın temsil edildiği yönündeki sözlerini... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T07:19+0300
2026-11-13T07:19+0300
2026-11-13T07:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
ukrayna
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
uzman yorumu
vladimir medinskiy
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İrlandalı gazeteci Chay Bowes, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Abu Dabi'de Rusya ile yürütülen müzakerelere dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.Von der Leyen’in Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) görüşmelerde Avrupa’nın da temsil edildiğiyönündeki iddialarını alaya alan Bowes, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Birileri ona lobi barından öteye geçmelerine izin verilmediğini ve stajyerler gibi kapı arkasından kulak misafiri olduklarını söylemeyi unutmuş. Bu kadın gerçeklikten tamamen kopmuş."Gündem Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisiÖte yandan Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin Abu Dabi’de gerçekleştirdiği istişareler Çarşamba günü sona erdi.Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, tarafların barışa bir adım daha yaklaştığını ancak bundan sonraki sürecin tüm katılımcıların atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Medinskiy, görüşmelerin ana gündem maddesinin Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesinin ardından oluşturulacak yeni Avrupa güvenlik mimarisi olduğunu aktardı.Avrupa ülkelerinin müzakere sürecindeki rolüne de değinen Medinskiy, Avrupa devletlerinin ancak "vicdanları uyandığında" Ukrayna barış görüşmelerine taraf olabileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusyada-termal-kamera-ve-radardan-gizleyen-perde-gelistiriliyor-1110309561.html
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avrupa, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, uzman yorumu, vladimir medinskiy, müzakereler
avrupa, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, uzman yorumu, vladimir medinskiy, müzakereler
İrlandalı gazeteciden Von der Leyen’e sert çıkış: 'Gerçeklikten tamamen kopmuş'
07:19 13.11.2026 (güncellendi: 07:39 13.11.2026)
İrlandalı gazeteci Chay Bowes, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Abu Dabi’deki müzakerelerde Avrupa’nın temsil edildiği yönündeki sözlerini hedef aldı. Bowes, Avrupalı yetkililerin görüşmelerde "stajyerler gibi kapı dinlediğini" belirtti.
İrlandalı gazeteci Chay Bowes, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Abu Dabi'de Rusya ile yürütülen müzakerelere dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Von der Leyen’in Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) görüşmelerde Avrupa’nın da temsil edildiğiyönündeki iddialarını alaya alan Bowes, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Birileri ona lobi barından öteye geçmelerine izin verilmediğini ve stajyerler gibi kapı arkasından kulak misafiri olduklarını söylemeyi unutmuş. Bu kadın gerçeklikten tamamen kopmuş."
Gündem Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisi
Öte yandan Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin Abu Dabi’de gerçekleştirdiği istişareler Çarşamba günü sona erdi.
Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, tarafların barışa bir adım daha yaklaştığını ancak bundan sonraki sürecin tüm katılımcıların atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Medinskiy, görüşmelerin ana gündem maddesinin Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesinin ardından oluşturulacak yeni Avrupa güvenlik mimarisi olduğunu aktardı.
Avrupa ülkelerinin müzakere sürecindeki rolüne de değinen Medinskiy, Avrupa devletlerinin ancak "vicdanları uyandığında" Ukrayna barış görüşmelerine taraf olabileceğini vurguladı.