https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/ibb-davasinda-8-sanik-hakkinda-tahliye-karari-1110308983.html

İBB davasında 8 sanık hakkında tahliye kararı

İBB davasında 8 sanık hakkında tahliye kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk iddiaları nedeniyle açılan 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında yargılanan 46'sı tutuklu 436... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T00:26+0300

2026-11-13T00:26+0300

2026-11-13T00:26+0300

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ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

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'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 109. duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü.Mahkeme heyeti, Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, iş insanı Serhat Kapki, iş insanı ve avukat Ahmet Köksal, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, bir şirkette kantar sorumlusu Volkan Ateş, avukat Mehmet Pehlivan, Ağaç AŞ Özel Kalem Müdürü Murat Or ve Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in tahliyesine hükmetti.Dosyanın mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 4 Ocak 2027'ye erteledi.'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının iddianamesi"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 143 eylem nedeniyle yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar menfaat elde edildiği, ayrıca 95 taşınmazın suç konusu olduğu değerlendirmesine yer verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden", Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.İddianamede 16 kişi "müşteki", 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 407 kişi ise "sanık" olarak gösterildi.Suç örgütünün 2014'te kurulduğu tarihten bugüne kadar gerçekleştirdiği öne sürülen faaliyetlerin anlatıldığı iddianamede, 143 eylemden elde edildiği belirtilen menfaat ve neden olunan kamu zararına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.Buna göre, suç tarihleri itibarıyla güncel değerler hariç yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar tutarında menkul değer ile İstanbul'da ve Türkiye genelinde toplam 95 taşınmazın söz konusu olduğu belirtildi. Bu taşınmazlara, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettiği mal varlıklarının dahil olmadığı kaydedildi.İddianamede yer alan örgüt şemasında Ekrem İmamoğlu "örgüt elebaşı" olarak gösterilirken Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu "örgüt yöneticisi" olarak nitelendirildi. Şemada 10 örgüt üyesinin doğrudan İmamoğlu'na bağlı olduğu belirtildi.İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis talebiİddianamede Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma" ile çeşitli diğer suçlardan toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Öte yandan, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyetleri kapsamında işlenen suçlara ilişkin bilgi veren sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.Birleştirilen dosyalarda da hapis cezaları istendiBeyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkındaki iddianame de ana davayla birleştirildi.Bu dosyada İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.Ayrıca Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin 29 sanıklı dosya da ana davayla birleştirildi.Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Ali Sukas hakkında "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet alma ve verme" ile "rüşvete aracılık etme" suçlarından 62'şer yıldan 168'er yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 26 sanık hakkında ise aynı suçlardan 3 yıldan 168 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/sayistay-raporu-ortaya-koydu-ibbde-4-katina-tatli-alimi-1110191751.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması