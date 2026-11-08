https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/sayistay-raporu-ortaya-koydu-ibbde-4-katina-tatli-alimi-1110191751.html

Sayıştay raporu ortaya koydu: İBB'de 4 katına tatlı alımı

Sayıştay raporu ortaya koydu: İBB'de 4 katına tatlı alımı

Sputnik Türkiye

Sayıştay'ın İBB 2025 Yılı Denetim Raporu'nda, 94,8 milyon liralık tatlı alımına ilişkin dikkat çekici bulgular yer aldı. Bazı ürünlerin sonraki ihale... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T12:08+0300

2026-11-08T12:08+0300

2026-11-08T12:08+0300

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Sayıştay Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025 yılında gerçekleştirdiği 94 milyon 815 bin 200 liralık şerbetli tatlı alımını mercek altına aldı. Denetim raporunda, pazarlık usulüyle yapılan ihalede bazı ürünlerin piyasa koşullarını yansıtmayan yüksek fiyatlarla satın alındığı ve sözleşme hükümlerine aykırı uygulamalar bulunduğu belirtildi.Rapora göre, tel kadayıf yaklaşık 4 katına, trileçe yaklaşık 3 katına, soğuk baklava ise yaklaşık 2,4 katına satın alındı. Sayıştay, ihale öncesinde hazırlanan yaklaşık maliyet hesabında önceki alım fiyatlarının dikkate alınmadığını ve yeterli rekabet ortamının oluşturulmadığını değerlendirdi.Denetimde ayrıca ihaleyi kazanan şirketin faaliyet merkezinin Muş'ta bulunduğu, sözleşme süresince yalnızca bir sigortalı personelinin olduğu ve alt yüklenici yasağına rağmen işin fiilen başka bir firma tarafından gerçekleştirildiği yönünde bulgulara ulaşıldı.Sayıştay raporunda tatlı fiyatları karşılaştırıldıSayıştay, Mart-Nisan 2025 dönemini kapsayan pazarlık usulü alımı, aynı yılın önceki ve sonraki dönemlerinde gerçekleştirilen alımlarla karşılaştırdı.Birim fiyatlar Sayıştay raporunda aktarılan karşılaştırmalara dayanmaktadır.En yüksek fiyat farkı tel kadayıfta görüldü. Karşılaştırma fiyatı 168 lira olan ürünün pazarlık usulü ihalede 660 liradan alındığı, böylece fiyatın yaklaşık 3,9 katına çıktığı belirtildi.Sayıştay, söz konusu farklılıkların yalnızca ambalajlama giderleriyle açıklanamayacağını değerlendirdi.İBB'nin 94,8 milyon liralık ihalesinde rekabet eleştirisiDenetim raporuna göre İBB, yaklaşık maliyeti belirlemek amacıyla dört firmadan fiyat teklifi aldı. Ancak hesaplamada aynı ürünlerin önceki sözleşmelerdeki fiyatları kullanılmadı.Teklif alınan firmalardan üçü pazarlık usulü ihaleye davet edilirken, bunlardan yalnızca ikisi teklif sundu.Sayıştay, fiyat teklifi alınan firmalar dışında piyasada faaliyet gösteren başka şirketlerin ihaleye davet edilmemesinin rekabet ve eşit muamele ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.Raporda, sonraki dönemde gerçekleştirilen açık ihalelerde aynı ürünlerin daha düşük fiyatlarla temin edilebilmesinin, yaklaşık maliyet hesabındaki eksiklikleri ortaya koyduğu ifade edildi.Soğuk baklava için 897 bin 840 lira ödeme yapıldıDenetimde öne çıkan bir diğer bulgu ise soğuk baklava alımı oldu.Sayıştay'ın tespitlerine göre, önceki dönemde kilogramı 370 liradan temin edilen soğuk baklava, Mart-Nisan dönemindeki pazarlık usulü ihalede 1.200 liradan satın alındı.İBB, savunmasında yüksek bedelli soğuk baklava kaleminin menülere dahil edilmediğini bildirdi.Ancak Sayıştay, söz konusu üründen 748,20 kilogram satın alındığını ve toplam 897 bin 840 lira ödeme yapıldığını belirterek bu açıklamaya karşı çıktı.İhaleyi kazanan şirketin tek sigortalı çalışanı olduğu belirlendiSayıştay raporunda, tatlı alımını üstlenen yüklenici şirketin teknik kapasitesine ilişkin bulgulara da yer verildi.Denetimde, şirketin faaliyet merkezinin Muş'ta olduğu ve iş süresince yalnızca bir sigortalı personel çalıştırdığı belirlendi.Ayrıca ürünlerin temininde kullanılan yetkili satıcı belgesinin, önceki ihalenin yüklenicisi tarafından düzenlendiği ve teslimatlarda kullanılan aracın da aynı şirkete ait olduğu tespit edildi.Sayıştay, bu koşullarda yüklenicinin ürünleri kendi imkânlarıyla üretip teslim etmesinin mümkün olmadığı sonucuna vardı.Raporda, sözleşmede alt yüklenici çalıştırılmasının açıkça yasaklanmasına rağmen, işin esaslı bölümünün fiilen başka bir şirket tarafından yerine getirildiği değerlendirildi.İBB'den Sayıştay'a yanıt: Ambalaj ve lojistik maliyetleriİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın tespitlerine karşı verdiği yanıtta ihale sürecinin mevzuata uygun yürütüldüğünü savundu.Belediye, söz konusu alımın Ramazan ayı kapsamında iki aylık bir dönem için gerçekleştirildiğini belirtti.İBB'nin açıklamasına göre pazarlık usulü alımda ürünlerin yüzde 72'si tek kullanımlık plastik ambalajla istenirken, sonraki açık ihalede bu oran yüzde 5 seviyesinde kaldı.Ayrıca ürünlerin yaklaşık yüzde 70'inin porsiyonluk ambalajlama, etiketleme ve kolileme gerektirdiği ifade edildi.Belediye, fiyat farklarının temel nedeninin ambalaj, işçilik ve lojistik maliyetleri olduğunu ileri sürdü.Sayıştay, İBB'nin savunmasını yeterli bulmadıSayıştay, belediyenin ambalaj maliyetlerine ilişkin açıklamasını değerlendirirken, paketleme zorunluluğu bulunmayan ürünlerde de yüksek fiyat farklılıkları görüldüğüne dikkat çekti.Raporda, önceki alım fiyatlarının yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmemesinin piyasa rayicini yansıtmayan bir sözleşme bedeli oluşmasına neden olduğu belirtildi.İBB, alt yüklenici konusunda ise yüklenicinin ürünleri yetkili satıcı sıfatıyla temin ettiğini, gıda sektöründe başka üreticilerden ürün satın alınmasının olağan bir ticari uygulama olduğunu savundu.Ancak Sayıştay, yüklenicinin personel sayısı, teknik kapasitesi ve teslimat organizasyonunu birlikte değerlendirerek işin fiilen başka bir şirket tarafından gerçekleştirildiği yönündeki tespitini korudu.Sayıştay'dan İBB'ye ihale süreçleri için uyarıSayıştay, denetim raporunun sonuç bölümünde kamu alımlarında yaklaşık maliyetlerin gerçekçi ve piyasa koşullarına uygun biçimde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.Pazarlık usulü ihalelerde yeterli sayıda firmanın davet edilerek rekabet ortamının sağlanması, sözleşmelerdeki alt yüklenici yasaklarına uyulması ve isteklilerin teknik kapasitelerinin dikkatle değerlendirilmesi istendi.İBB'nin 94,8 milyon liralık tatlı alımına ilişkin bulgular, kamu ihalelerinde fiyat belirleme yöntemleri, rekabet koşulları ve sözleşme denetimlerinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/2027-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-uzmandan-4-farkli-senaryo-1110190643.html

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