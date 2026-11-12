https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/centcom-orduya-irana-yeni-saldiri-ihtimaline-hazirlikli-olma-mesaji-gonderdi-1110308300.html

'CENTCOM, orduya İran'a yeni saldırı ihtimaline hazırlıklı olma mesajı gönderdi'

'CENTCOM, orduya İran'a yeni saldırı ihtimaline hazırlıklı olma mesajı gönderdi'

Sputnik Türkiye

İsrail basını, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Tel Aviv yönetimine İran'a yönelik yeni saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapması gerektiği... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T23:30+0300

2026-11-12T23:30+0300

2026-11-12T23:30+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇srail

abd

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı İsrail ordusunu hazırlıklı olması konusunda uyardı.İsrail devlet televizyonu KAN'ın, İsrail'in geçici Başbakanı Benyamin Netanyahu ile hükümeti kurma görevi verilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki güvenlik brifinginin hemen ardından yayımladığı haberde, Washington'dan Tel Aviv'e İran'a yönelik yeni saldırılara hazırlıklı olunması yönünde mesaj gönderildiği ileri sürüldü.ABD'li bir kaynağa dayandırılan haberde, CENTCOM'un son günlerde İsrail'e İran'a karşı saldırıların yeniden başlatılabileceği uyarısında bulunduğu iddia edildi.Söz konusu hazırlık mesajının yalnızca İsrail'e değil, Körfez ülkelerine de iletildiği öne sürüldü. Haberde, bu uyarıların ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına gerek bulunmadığı yönündeki son açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekildi.ABD'nin Ortadoğu'daki askeri hareketliliği sürüyorWashington yönetiminin Ortadoğu'ya askeri kapasite sevk etmeye devam ettiği belirtilen haberde, ABD'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki üslerinde yaklaşık 200 yakıt ikmal uçağının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Haberde ayrıca ABD'ye ait George Washington ve George Bush uçak gemilerinin bölgede konuşlandığı, üçüncü uçak gemisi Roosevelt'in ise gelecek hafta Umman açıklarına ulaşmasının beklendiği ifade edildi.İsrail yönetiminde İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı iddiasıİsrail basını daha önce, seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırı planlarına karşı çıktığını ve ikili arasında bu konuda görüş ayrılığı yaşandığını iddia etmişti. Haberlere göre, Netanyahu ise İran'a saldırma niyetini koruyor.İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot da Netanyahu'ya acil olmayan askeri operasyonlardan kaçınması yönünde uyarıda bulunmuş ve kendisinden güvenlik brifingi talep etmişti.Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/israil-lubnandaki-ateskesi-esnek-maddelere-dayanarak-fiilen-gecersiz-hale-getirdi-1110296214.html

i̇srail

abd

i̇ran

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ortadoğu, i̇srail, abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)