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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/euroclear-ceosu-urbainden-rus-varliklari-uyarisi-bedelini-belcikalilar-odeyebilir-1110316727.html
Euroclear CEO'su Urbain'den ‘Rus varlıkları’ uyarısı: Bedelini Belçikalılar ödeyebilir
Euroclear CEO'su Urbain'den ‘Rus varlıkları’ uyarısı: Bedelini Belçikalılar ödeyebilir
Sputnik Türkiye
Merkezi Belçika'da bulunan uluslararası menkul kıymetler saklama kuruluşu Euroclear'ın CEO'su Urbain, dondurulan Rus varlıklarına el konulması durumunda... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T11:21+0300
2026-11-13T11:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Euroclear’ın CEO’su Valerie Urbain, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulan Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin Belçika vatandaşları için ciddi mali sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.Belçika'nın Le Soir gazetesine konuşan Urbain, Rus varlıklarının müsadere edilmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Olası bir kriz anında kurumun hissedarlarının devreye girmesi gerekeceğini belirten Urbain, "Ciddi bir kriz durumunda ilk olarak hissedarlarımızın müdahale etmesi gerekecek. Ancak Belçika devleti de bu hissedarlar arasında yer aldığı için, son çare olarak vergi mükelleflerinin devreye sokulması gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.‘Öz sermayemiz bu yükü kaldıramaz’Euroclear bilançosunun yüzde 80'inden fazlasını Rus varlıklarının oluşturduğuna dikkat çeken Urbain, kurumun mevcut öz sermaye seviyesinin tek taraflı bir el koyma veya zorunlu devir işlemini karşılamaya yetmeyeceğini vurguladı.Urbain, asıl tehdidin Brüksel'deki yetkililerin "aceleci ve yetkinlikten uzak yasal girişimlerinden" kaynaklandığını belirterek, bu tür adımların geniş çaplı hukuki davalara ve Moskova'nın misilleme adımlarına yol açabileceği uyarısını yaptı.Süreç nasıl gelişti?Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özl askeri harekatının başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu. Avrupa Birliği sınırları içinde tutulan 200 milyar euroyu aşkın rezervin büyük bölümü Belçika merkezli Euroclear hesaplarında bulunuyor.Moskova yönetimi bu yaptırımlara karşılık olarak hasım ülkelerden yabancı yatırımcıların varlıklarını ve bu varlıklardan elde edilen gelirleri ‘C’ tipi özel hesaplarda toplamaya başlamıştı. Söz konusu fonların yurt dışına çıkarılması yalnızca Rus hükümet komisyonunun özel iznine tabi tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/irlandali-gazeteciden-von-der-leyene-sert-cikis-gerceklikten-tamamen-kopmus-1110311975.html
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belçika, euroclear bank, rusya, dondurulmuş rus varlıkları, avrupa birliği, ab, g7
belçika, euroclear bank, rusya, dondurulmuş rus varlıkları, avrupa birliği, ab, g7

Euroclear CEO'su Urbain'den ‘Rus varlıkları’ uyarısı: Bedelini Belçikalılar ödeyebilir

11:21 13.11.2026 (güncellendi: 11:23 13.11.2026)
© REUTERS Stephanie LecocqValerie Urbain
Valerie Urbain - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© REUTERS Stephanie Lecocq
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Merkezi Belçika'da bulunan uluslararası menkul kıymetler saklama kuruluşu Euroclear'ın CEO'su Urbain, dondurulan Rus varlıklarına el konulması durumunda oluşabilecek mali krizin faturasının son çare olarak Belçikalı vergi mükelleflerine kesilebileceği uyarısında bulundu.
Euroclear’ın CEO’su Valerie Urbain, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulan Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin Belçika vatandaşları için ciddi mali sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.
Belçika'nın Le Soir gazetesine konuşan Urbain, Rus varlıklarının müsadere edilmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Olası bir kriz anında kurumun hissedarlarının devreye girmesi gerekeceğini belirten Urbain, "Ciddi bir kriz durumunda ilk olarak hissedarlarımızın müdahale etmesi gerekecek. Ancak Belçika devleti de bu hissedarlar arasında yer aldığı için, son çare olarak vergi mükelleflerinin devreye sokulması gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

‘Öz sermayemiz bu yükü kaldıramaz’

Euroclear bilançosunun yüzde 80'inden fazlasını Rus varlıklarının oluşturduğuna dikkat çeken Urbain, kurumun mevcut öz sermaye seviyesinin tek taraflı bir el koyma veya zorunlu devir işlemini karşılamaya yetmeyeceğini vurguladı.
Urbain, asıl tehdidin Brüksel'deki yetkililerin "aceleci ve yetkinlikten uzak yasal girişimlerinden" kaynaklandığını belirterek, bu tür adımların geniş çaplı hukuki davalara ve Moskova'nın misilleme adımlarına yol açabileceği uyarısını yaptı.

Süreç nasıl gelişti?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özl askeri harekatının başlamasının ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu. Avrupa Birliği sınırları içinde tutulan 200 milyar euroyu aşkın rezervin büyük bölümü Belçika merkezli Euroclear hesaplarında bulunuyor.
Moskova yönetimi bu yaptırımlara karşılık olarak hasım ülkelerden yabancı yatırımcıların varlıklarını ve bu varlıklardan elde edilen gelirleri ‘C’ tipi özel hesaplarda toplamaya başlamıştı. Söz konusu fonların yurt dışına çıkarılması yalnızca Rus hükümet komisyonunun özel iznine tabi tutuluyor.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с заявлением по Украине в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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