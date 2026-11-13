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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-13-kasim-2026-guncel-doviz-kurlari-ve-piyasa-beklentileri-1110314235.html
Dolar ve euro güne nasıl başladı? 13 Kasım 2026 güncel döviz kurları ve piyasa beklentileri
Dolar ve euro güne nasıl başladı? 13 Kasım 2026 güncel döviz kurları ve piyasa beklentileri
Sputnik Türkiye
Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 50,3680 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 55,7350 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalarda ABD Üretici... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T10:04+0300
2026-11-13T10:04+0300
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,3680 seviyesinde işlem görüyor.Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 50,2550 seviyesinden tamamladı.Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 50,3680 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 55,7350'den, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen altında 66,6630'dan işlem görüyor.Dolar endeksi yatay seyirle 103,2 seviyesinde bulunuyor.Küresel piyasalarda Fed ve ABD enflasyonu beklentisiABD'de ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonunun aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından yatırımcıların odağı, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine kaydı. Tüketici fiyatlarındaki artışın katılığını koruduğu bu dönemde, üretici enflasyonunun seyrinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olması öngörülüyor.Analistler, ABD'deki enflasyonist ortamın Fed'i para politikasında daha sıkı bir duruş benimsemeye yöneltebileceğini belirterek, bugün açıklanacak ÜFE verisinin öngörüleri aşması halinde bu yöndeki beklentilerin güçlenebileceğini kaydetti.ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı petrolü yükselttiÖte yandan jeopolitik tarafta ABD-İran hattındaki gelişmeler takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya ihtiyaç duymadıkları yönündeki açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerle petrol fiyatları yükseldi. Ocak vadeli Brent petrol yüzde 0,3 artışla varil başına 96,1 dolardan işlem görüyor.TCMB Başkanı Karahan'dan 2026 yıl sonu enflasyon tahminiYurt içinde ise dün yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirtti.Karahan, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21’e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.Bugün hangi veriler takip edilecek?Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve büyüme ile ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulundu. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abd-borsalarindaki-kaybin-ardindan-trump-ekonomi-oylama-haric-iyi-secim-nedeniyle-borsa-3-trilyon-1110176627.html
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dolar, euro, euro/tl
dolar, euro, euro/tl

Dolar ve euro güne nasıl başladı? 13 Kasım 2026 güncel döviz kurları ve piyasa beklentileri

10:04 13.11.2026
Dolar Euro
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 50,3680 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 55,7350 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalarda ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve jeopolitik gelişmeler izlenirken, yurt içinde gözler cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketine çevrildi.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,3680 seviyesinde işlem görüyor.
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 50,2550 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 50,3680 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 55,7350'den, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen altında 66,6630'dan işlem görüyor.
Dolar endeksi yatay seyirle 103,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda Fed ve ABD enflasyonu beklentisi

ABD'de ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonunun aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından yatırımcıların odağı, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine kaydı. Tüketici fiyatlarındaki artışın katılığını koruduğu bu dönemde, üretici enflasyonunun seyrinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olması öngörülüyor.
Analistler, ABD'deki enflasyonist ortamın Fed'i para politikasında daha sıkı bir duruş benimsemeye yöneltebileceğini belirterek, bugün açıklanacak ÜFE verisinin öngörüleri aşması halinde bu yöndeki beklentilerin güçlenebileceğini kaydetti.

ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı petrolü yükseltti

Öte yandan jeopolitik tarafta ABD-İran hattındaki gelişmeler takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya ihtiyaç duymadıkları yönündeki açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerle petrol fiyatları yükseldi. Ocak vadeli Brent petrol yüzde 0,3 artışla varil başına 96,1 dolardan işlem görüyor.

TCMB Başkanı Karahan'dan 2026 yıl sonu enflasyon tahmini

Yurt içinde ise dün yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirtti.
Karahan, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21’e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
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ABD borsalarındaki kaybın ardından Trump: 'Ekonomi oylama hariç iyi, seçim nedeniyle borsa 3 trilyon dolar kaybetti'
7 Kasım, 02:33

Bugün hangi veriler takip edilecek?

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve büyüme ile ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulundu. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.
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