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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abd-borsalarindaki-kaybin-ardindan-trump-ekonomi-oylama-haric-iyi-secim-nedeniyle-borsa-3-trilyon-1110176627.html
ABD borsalarındaki kaybın ardından Trump: 'Ekonomi oylama hariç iyi, seçim nedeniyle borsa 3 trilyon dolar kaybetti'
ABD borsalarındaki kaybın ardından Trump: 'Ekonomi oylama hariç iyi, seçim nedeniyle borsa 3 trilyon dolar kaybetti'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından borsada yaşanan 2.5 trilyon dolarlık değer kaybına rağmen ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu savundu. Ekim... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T02:33+0300
2026-11-07T02:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
hürmüz boğazı
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda, ara seçimlerin ardından yaşanan büyük kayıplara rağmen ülke ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu:Ekim ayındaki istihdam verilerine de değinen Trump, bu dönemde 165 bin yeni iş imkanı oluşturulduğunu belirterek, açıklanan rakamın beklentilerin oldukça üzerinde olduğunu söyledi:İran'la görüşmeler devam ediyorİran'a yönelik mesajı sorulan Trump, iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:Son 6-7 ay içerisinde hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini ifade eden Trump, petrol taşımacılığı bakımından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda da önemli ilerleme kaydettiklerini öne sürdü.İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin olumlu mesajlarını yineleyen Trump, "Çok iyi gidiyoruz ve onlarla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.ABD borsalarında son durumABD'de ara seçimleri kazanan Demoktarların yapay zeka yatırımlarını yavaşlatacaklarına dair endişeler ABD borsalarında, özellikle teknoloji ve yarı iletken (çip) sektörleri öncülüğünde 2020 yılından bu yana en sert günlük düşüş dalgası yaşattı.
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i̇ran
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i̇ran, hürmüz boğazı, donald trump
i̇ran, hürmüz boğazı, donald trump

ABD borsalarındaki kaybın ardından Trump: 'Ekonomi oylama hariç iyi, seçim nedeniyle borsa 3 trilyon dolar kaybetti'

02:33 07.11.2026
© REUTERS Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından borsada yaşanan 2.5 trilyon dolarlık değer kaybına rağmen ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu savundu. Ekim ayında 165 bin yeni istihdam sağlandığını belirten Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin de olumlu ilerlediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda, ara seçimlerin ardından yaşanan büyük kayıplara rağmen ülke ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu:

Ekonomi, dünkü oylama nedeniyle yaşananlar hariç, iyi gidiyor. Ülke 3 trilyon dolar değer kaybetti. Oylama nedeniyle borsa 3 trilyon dolar değer kaybetti.

Ekim ayındaki istihdam verilerine de değinen Trump, bu dönemde 165 bin yeni iş imkanı oluşturulduğunu belirterek, açıklanan rakamın beklentilerin oldukça üzerinde olduğunu söyledi:
Yaklaşık 20 ya da 30 bin yeni iş yaratılacağını düşünüyorlardı ancak sonuçta 165 bin yeni iş oluşturuldu.

İran'la görüşmeler devam ediyor

İran'a yönelik mesajı sorulan Trump, iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

İran konusunda çok iyi gidiyoruz. İran ile görüşüyoruz, bir süredir de görüşmelerimiz devam ediyor.

Son 6-7 ay içerisinde hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini ifade eden Trump, petrol taşımacılığı bakımından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda da önemli ilerleme kaydettiklerini öne sürdü.
İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin olumlu mesajlarını yineleyen Trump, "Çok iyi gidiyoruz ve onlarla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD borsalarında son durum

ABD'de ara seçimleri kazanan Demoktarların yapay zeka yatırımlarını yavaşlatacaklarına dair endişeler ABD borsalarında, özellikle teknoloji ve yarı iletken (çip) sektörleri öncülüğünde 2020 yılından bu yana en sert günlük düşüş dalgası yaşattı.
Abdul el Sayed - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
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