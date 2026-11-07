https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/abd-borsalarindaki-kaybin-ardindan-trump-ekonomi-oylama-haric-iyi-secim-nedeniyle-borsa-3-trilyon-1110176627.html

ABD borsalarındaki kaybın ardından Trump: 'Ekonomi oylama hariç iyi, seçim nedeniyle borsa 3 trilyon dolar kaybetti'

ABD borsalarındaki kaybın ardından Trump: 'Ekonomi oylama hariç iyi, seçim nedeniyle borsa 3 trilyon dolar kaybetti'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından borsada yaşanan 2.5 trilyon dolarlık değer kaybına rağmen ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu savundu. Ekim... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T02:33+0300

2026-11-07T02:33+0300

2026-11-07T02:33+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

hürmüz boğazı

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda, ara seçimlerin ardından yaşanan büyük kayıplara rağmen ülke ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu:Ekim ayındaki istihdam verilerine de değinen Trump, bu dönemde 165 bin yeni iş imkanı oluşturulduğunu belirterek, açıklanan rakamın beklentilerin oldukça üzerinde olduğunu söyledi:İran'la görüşmeler devam ediyorİran'a yönelik mesajı sorulan Trump, iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:Son 6-7 ay içerisinde hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini ifade eden Trump, petrol taşımacılığı bakımından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda da önemli ilerleme kaydettiklerini öne sürdü.İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin olumlu mesajlarını yineleyen Trump, "Çok iyi gidiyoruz ve onlarla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.ABD borsalarında son durumABD'de ara seçimleri kazanan Demoktarların yapay zeka yatırımlarını yavaşlatacaklarına dair endişeler ABD borsalarında, özellikle teknoloji ve yarı iletken (çip) sektörleri öncülüğünde 2020 yılından bu yana en sert günlük düşüş dalgası yaşattı.

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i̇ran, hürmüz boğazı, donald trump