https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/diyaliz-merkezleri-hakkinda-yeni-duzenleme-yururluge-girdi-1110310032.html

Diyaliz merkezleri hakkında yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Diyaliz merkezleri hakkında yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle diyaliz hastaları, aylık zorunlu muayenelerini artık kendi merkezleri dışındaki kamu veya özel... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T02:45+0300

2026-11-13T02:45+0300

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Diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin esasları yeniden belirleyen "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni yönetmelik kapsamında hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasiteleri ve tedavi süreçlerine ilişkin düzenlemeler hayata geçirildi.Böbrek nakli bilgilendirmesi zorunlu olduDiyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların, en geç 3 ay içinde böbrek nakli hakkında bilgilendirilmesi ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi.Cihaz kapasitesi sınırı yükseltildiDiyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesi üst sınırı 60'tan 80'e çıkarıldı. İki merkezin birleşmesi durumunda da toplam kapasite sınırı 80 cihaz olarak belirlendi.Diyaliz raporlarında periton diyalizinin neden uygulanmadığına dair gerekçe yazılması zorunluluğu getirildi. Bu adımla uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli değerlendirilmesi ve evde diyaliz imkanlarının artırılması hedefleniyor.Farklı kuruluşta muayene imkanı getirildiHastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, sadece kendi tedavi merkezlerinde değil, diğer kamu veya özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabilmelerinin önü açıldı. Hastalar, düzenlenen reçete ile farklı bir sağlık kuruluşunda tedavilerine devam edebilecek.Farklı illerde bulunan hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmak amacıyla haziran-ekim ayları arasında uygulanan tatil diyalizi dönemi, mayıs başından kasım sonuna kadar genişletildi.Mevcut ev hemodiyalizi uygulamasının temel esasları ile aylık muayene ve reçete düzenleme süreçlerinde nefroloji uzmanı önceliği aynen korundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/resmi-gazetede-yayimlandi-karkas-ette-hesaplama-degisti-1110180950.html

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