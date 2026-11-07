https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/resmi-gazetede-yayimlandi-karkas-ette-hesaplama-degisti-1110180950.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Karkas ette hesaplama değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Karkas ette hesaplama değişti
Sputnik Türkiye
Karkas sığır eti fiyatlarının belirlenmesinde yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T11:38+0300
2026-11-07T11:38+0300
2026-11-07T11:38+0300
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Tarım ve Orman Bakanlığı, karkas sığır eti fiyatlarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.Bakanlık tarafından hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeyle birlikte karkas sığır etinin pazar fiyatının hesaplanmasında kullanılan ağırlık ölçütü değiştirildi.Karkas et fiyatı artık sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecekYönetmelik değişikliğine göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı daha önce esas alınan soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı" üzerinden belirlenecek.Böylece karkas etin fiyatlandırılmasında kullanılan ağırlık kriteri yeniden düzenlenmiş oldu.Mevcut durumda sektörde pazar fiyatının belirlenmesinde soğuk karkas ağırlığı dikkate alınıyor, teslim edilen ürünlerde soğutma kaynaklı ağırlık kaybı varsayımsal olarak yüzde 2 üzerinden yeniden düşülüyor. Bu da ürünün ağırlığıyla ilgili tereddütlere ve mükerrer fire uygulamalarına yol açabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/asgari-ucrette-yeni-zam-senaryosu-iste-one-cikan-rakam-1110180144.html
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resmi gazete, et, kırmızı et
resmi gazete, et, kırmızı et
Resmi Gazete'de yayımlandı: Karkas ette hesaplama değişti
Karkas sığır eti fiyatlarının belirlenmesinde yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı artık soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı" esas alınarak belirlenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, karkas sığır eti fiyatlarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle birlikte karkas sığır etinin pazar fiyatının hesaplanmasında kullanılan ağırlık ölçütü değiştirildi.
Karkas et fiyatı artık sıcak karkas ağırlığına göre belirlenecek
Yönetmelik değişikliğine göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı daha önce esas alınan soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı" üzerinden belirlenecek.
Böylece karkas etin fiyatlandırılmasında kullanılan ağırlık kriteri yeniden düzenlenmiş oldu.
Mevcut durumda sektörde pazar fiyatının belirlenmesinde soğuk karkas ağırlığı dikkate alınıyor, teslim edilen ürünlerde soğutma kaynaklı ağırlık kaybı varsayımsal olarak yüzde 2 üzerinden yeniden düşülüyor.
Bu da ürünün ağırlığıyla ilgili tereddütlere ve mükerrer fire uygulamalarına yol açabiliyor.