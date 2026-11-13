Dış Politika Uzmanı Çebi: Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı çözüm arayışlarını zorlaştırır
© SputnikPutin'in ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile Kremlin'deki görüşmesi
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump’un özel temsilcilerinin Ukrayna krizini çözüm konusunda yaptığı görüşmeleri ve bu görüşmeler sırasında Putin’in açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi Diplomatik kanalların bu şekilde açık tutulmasının ilerleyen süreçte daha kapsamlı müzakerelerin önünü açabileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li temsilcilerle Kremlin'de yaptığı görüşmede, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle diyaloğa hiçbir zaman karşı çıkmadığını ve iletişimi durduran tarafın Avrupalı hükümetler olduğunu belirtmişti.
ABD'nin Avrupa ile çalışmasını ve Avrupalıların barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardımcı olmasını istediklerini dile getiren Putin, Trump'ın Avrupa güvenlik çerçevesini görüşmeyi teklif ettiğini ancak Avrupa ülkelerinin bunu geri çevirdiğini ifade etmişti. Putin ayrıca, Ukrayna'da yabancı asker olasılığının Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak bu birliklerin Rusya için meşru hedef olacağının altını çizmişti.
Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında Putin’in yapmış olduğu açıklamaları değerlendiren Dış Politika Uzmanı Tuba Çebi şu ifadeleri kullandı:
Putin ile ABD’li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner arasında Kremlin'de gerçekleştirilen üst düzey temaslar, Ukrayna krizinde diplomatik kanalların yeniden hareketlendiğini ve tarafların kalıcı bir çözüm için yeni bir zemin yokladığını açıkça ortaya koyuyor. Bu zirve yalnızca bir ateşkes arayışı değil, aynı zamanda gelecekteki küresel güvenlik mimarisinin inşası için atılan kritik bir adım. Görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından biri, Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinovka yerleşiminde yeni bir insani misyon organize edilmesi teklifidir. Daha önce Alyoşki'de edinilen deneyimin buraya taşınması, bölgenin mayınlardan temizlenmesi ve sivil tahliyeleri için 5 günlük bir süre tanınması, Moskova'nın insani diplomasiyi öne çıkararak masada yapıcı bir imaj çizme stratejisini ve niyetini ortaya koyduğu şeklinde değerlendirebilmek mümkün. Savaş ortamında sivillerin korunması, uluslararası gazetecilerin ve gözlemcilerin bölgeye davet edilmesi gibi adımlar rasyonel ve olumlu hamleler olarak değerlendirilebilir. Bu durum, Rusya'nın tamamen diyalog kapılarını kapatmadığını ve sahadaki insani maliyeti azaltma niyetinde olduğunu göstermesi açısından anlaşılabilirdir.
‘Avrupa ile diyalog kapıları açık tutulmak isteniyor’
Avrupa ülkeleri ile sürecin değerlendirilmesine yönelik Putin’in açıklamalarının önemine vurgu yapan Çebi sözlerini şöyle sürdürdü:
Görüşmenin en stratejik boyutlarından biri güvenlik ve diyalog mekanizmaları üzerindeki tartışmalardır. Putin'in, Avrupalı hükümetlerin diyaloğu kestiğini belirterek ABD'yi Avrupa ile çalışmaya çağırması, krize çözüm arayışının küresel bir boyutta ele alındığını gösteriyor. ABD Özel Temsilcisi Jared Kushner'in, Washington'ın Avrupa ülkeleriyle kıtanın gelecekteki güvenlik mimarisi üzerine görüşmelere başladığını teyit etmesi, ABD'nin müttefiklerini tamamen devre dışı bırakmadığını ancak inisiyatifi elinde tutma çabasını sürdürdüğünü kanıtlamaktadır. Bu noktada Avrupa'nın güvenliği konusunda kıtanın başkentlerinin karar süreçlerinde yer alması doğal bir beklentiyken, krizin çözüm masasında pratik ve gerçekçi adımların atılabilmesi için bu diyalog kanallarının açık tutulması hayati önem taşımaktadır.
‘Yabancı asker krizi büyütür’
Krizin çözümü noktasında yabancı müdahale söylemlerinin olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çeken Dış Politika Uzmanı Çebi sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu bağlamda bir diğer hassas konu ise yabancı askeri birliklerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması ihtimalidir. Moskova, bu olasılığı ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit ve meşru hedef olarak nitelendirmesiyle, kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kalıcı ve sürdürülebilir bir barış hedefleniyorsa, Ukrayna'nın gelecekteki statüsünün tarafların güvenlik kaygılarını dengeleyecek tarafsız, gerçekçi ve hukuki bir formüle oturtulması şarttır. Sonuç olarak, Kremlin'deki bu temaslar, tarafların henüz nihai bir barış anlaşmasına varamamış olsa bile, diyalog masasında kalmaya ve insani başlıklar üzerinden güven tazelemeye istekli olduğunu göstermektedir. Diplomatik kanalların bu şekilde açık tutulması, ilerleyen süreçte daha kapsamlı müzakerelerin önünü açabilecek potansiyele sahiptir.