Putin ile ABD’li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner arasında Kremlin'de gerçekleştirilen üst düzey temaslar, Ukrayna krizinde diplomatik kanalların yeniden hareketlendiğini ve tarafların kalıcı bir çözüm için yeni bir zemin yokladığını açıkça ortaya koyuyor. Bu zirve yalnızca bir ateşkes arayışı değil, aynı zamanda gelecekteki küresel güvenlik mimarisinin inşası için atılan kritik bir adım. Görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından biri, Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinovka yerleşiminde yeni bir insani misyon organize edilmesi teklifidir. Daha önce Alyoşki'de edinilen deneyimin buraya taşınması, bölgenin mayınlardan temizlenmesi ve sivil tahliyeleri için 5 günlük bir süre tanınması, Moskova'nın insani diplomasiyi öne çıkararak masada yapıcı bir imaj çizme stratejisini ve niyetini ortaya koyduğu şeklinde değerlendirebilmek mümkün. Savaş ortamında sivillerin korunması, uluslararası gazetecilerin ve gözlemcilerin bölgeye davet edilmesi gibi adımlar rasyonel ve olumlu hamleler olarak değerlendirilebilir. Bu durum, Rusya'nın tamamen diyalog kapılarını kapatmadığını ve sahadaki insani maliyeti azaltma niyetinde olduğunu göstermesi açısından anlaşılabilirdir.