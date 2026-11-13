https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/bati-basini-starshielddaki-kesintiler-ukrayna-ordusunun-tum-operasyonlarini-aksatti-1110330933.html
Batı basını: Starshield’daki kesintiler Ukrayna ordusunun tüm operasyonlarını aksattı
Batı basını: Starshield’daki kesintiler Ukrayna ordusunun tüm operasyonlarını aksattı
Sputnik Türkiye
Axios, Starshield iletişim sistemindeki kesintilerin birkaç gün içinde Ukrayna ordusunun operasyonlarının tamamını etkilediğini bildirdi. Vladimir Zelenskiy... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T18:15+0300
2026-11-13T18:15+0300
2026-11-13T18:15+0300
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Axios’un Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’da Starshield iletişim sisteminde yaşanan aksaklıklar, ordunun operasyonlarını sekteye uğrattı.Haberde görüşlerine yer verilen yetkili, “İlk gün kısıtlamalar görevlerin yüzde 10’unu, ikinci gün yüzde 50’sini etkiledi. Bugün ise operasyonların yüzde 100’ü kısıtlamalar nedeniyle aksıyor” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, perşembe günü yaptığı açıklamada, Starlink’in askeri sürümünün Ukrayna’da son günlerde kesintili çalıştığını belirtmişti. SpaceX ise sistemin işleyişine yeniden kısıtlama getirildiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.Ukrayna yönetimi, ekim ayı ortasında da benzer sorunlar yaşandığını bildirmişti. Bu aksaklıkların, önceden planlanan bazı operasyonları engellediği ve jet motorlu insansız hava araçlarını engelleme kapasitesini azalttığı belirtilmişti.Elon Musk ise geçen cuma X hesabında, şirketinin çatışmaların başlangıcında Ukrayna’ya binlerce ücretsiz Starlink terminali göndermesini ve bunların hizmet giderleri için ayda milyonlarca dolar ödemesini “hata” olarak nitelendiren bir paylaşımı yeniden yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/ukrayna-ordusunda-yasa-disi-organ-ticareti-olu-ve-yarali-askerleri-organlari-icin-kaybolanlar-1110324370.html
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ukrayna, spacex, vladimir zelenskiy, elon musk, starlink, axios
ukrayna, spacex, vladimir zelenskiy, elon musk, starlink, axios
Batı basını: Starshield’daki kesintiler Ukrayna ordusunun tüm operasyonlarını aksattı
Axios, Starshield iletişim sistemindeki kesintilerin birkaç gün içinde Ukrayna ordusunun operasyonlarının tamamını etkilediğini bildirdi. Vladimir Zelenskiy kesintileri doğrularken SpaceX, sisteme yeniden kısıtlama getirildiği iddialarını reddetti.
Axios’un Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’da Starshield iletişim sisteminde yaşanan aksaklıklar, ordunun operasyonlarını sekteye uğrattı.
Haberde görüşlerine yer verilen yetkili, “İlk gün kısıtlamalar görevlerin yüzde 10’unu, ikinci gün yüzde 50’sini etkiledi. Bugün ise operasyonların yüzde 100’ü kısıtlamalar nedeniyle aksıyor” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, perşembe günü yaptığı açıklamada, Starlink’in askeri sürümünün Ukrayna’da son günlerde kesintili çalıştığını belirtmişti. SpaceX ise sistemin işleyişine yeniden kısıtlama getirildiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.
Ukrayna yönetimi, ekim ayı ortasında da benzer sorunlar yaşandığını bildirmişti. Bu aksaklıkların, önceden planlanan bazı operasyonları engellediği ve jet motorlu insansız hava araçlarını engelleme kapasitesini azalttığı belirtilmişti.
Elon Musk ise geçen cuma X hesabında, şirketinin çatışmaların başlangıcında Ukrayna’ya binlerce ücretsiz Starlink terminali göndermesini ve bunların hizmet giderleri için ayda milyonlarca dolar ödemesini “hata” olarak nitelendiren bir paylaşımı yeniden yayınlamıştı.