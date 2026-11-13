https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/bati-basini-starshielddaki-kesintiler-ukrayna-ordusunun-tum-operasyonlarini-aksatti-1110330933.html

Batı basını: Starshield’daki kesintiler Ukrayna ordusunun tüm operasyonlarını aksattı

Batı basını: Starshield’daki kesintiler Ukrayna ordusunun tüm operasyonlarını aksattı

Sputnik Türkiye

Axios, Starshield iletişim sistemindeki kesintilerin birkaç gün içinde Ukrayna ordusunun operasyonlarının tamamını etkilediğini bildirdi. Vladimir Zelenskiy... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T18:15+0300

2026-11-13T18:15+0300

2026-11-13T18:15+0300

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spacex

vladimir zelenskiy

elon musk

starlink

axios

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Axios’un Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’da Starshield iletişim sisteminde yaşanan aksaklıklar, ordunun operasyonlarını sekteye uğrattı.Haberde görüşlerine yer verilen yetkili, “İlk gün kısıtlamalar görevlerin yüzde 10’unu, ikinci gün yüzde 50’sini etkiledi. Bugün ise operasyonların yüzde 100’ü kısıtlamalar nedeniyle aksıyor” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, perşembe günü yaptığı açıklamada, Starlink’in askeri sürümünün Ukrayna’da son günlerde kesintili çalıştığını belirtmişti. SpaceX ise sistemin işleyişine yeniden kısıtlama getirildiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.Ukrayna yönetimi, ekim ayı ortasında da benzer sorunlar yaşandığını bildirmişti. Bu aksaklıkların, önceden planlanan bazı operasyonları engellediği ve jet motorlu insansız hava araçlarını engelleme kapasitesini azalttığı belirtilmişti.Elon Musk ise geçen cuma X hesabında, şirketinin çatışmaların başlangıcında Ukrayna’ya binlerce ücretsiz Starlink terminali göndermesini ve bunların hizmet giderleri için ayda milyonlarca dolar ödemesini “hata” olarak nitelendiren bir paylaşımı yeniden yayınlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/ukrayna-ordusunda-yasa-disi-organ-ticareti-olu-ve-yarali-askerleri-organlari-icin-kaybolanlar-1110324370.html

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ukrayna, spacex, vladimir zelenskiy, elon musk, starlink, axios