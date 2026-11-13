https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/darth-vaderin-ben-senin-babanim-repligini-soyledigi-sahnede-kullanilan-isin-kilici-rekor-fiyata-1110321373.html

Darth Vader'ın 'Ben senin babanım' repliğini söylediği sahnede kullanılan ışın kılıcı rekor fiyata satıldı

Darth Vader'ın 'Ben senin babanım' repliğini söylediği sahnede kullanılan ışın kılıcı rekor fiyata satıldı

Sputnik Türkiye

'Yıldız Savaşları' serisinin kötü karakteri Darth Vader'ın Luke Skywalker'a 'Ben senin babanım' dediği sahnede kullandığı ışın kılıcı, açık artırmada 4 milyon... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T13:09+0300

2026-11-13T13:09+0300

2026-11-13T13:09+0300

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"Star Wars" serisinin kötü karakteri Darth Vader'ın, Luke Skywalker'a "Ben senin babanım" dediği sahnede kullandığı ışın kılıcı, ABD'deki açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. Böylece eser, 'Yıldız Savaşları' evreninin açık artırmada satılan en pahalı hatıra eşyası oldu.Dallas kentinde Heritage Auctions tarafından perşembe günü düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan ışın kılıcı, 4.87 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı.'Star Wars: Bölüm V - İmparatorluk Geri Dönüyor' filminde kullanılan ve Darth Vader karakterinin başlıca düello silahı olarak tanımlanan ışın kılıcı, seriye ait açık artırmada satılan en pahalı eser olarak kayıtlara geçti.Oyuncu David Prowse ve dublörü, olimpik eskrimci Bob Anderson tarafından çeşitli dövüş sahnelerinde kullanılan kılıç, en çok 1980 yapımı filmdeki Bulut Şehri düellosuyla tanınıyor. Söz konusu sahnede Darth Vader, Luke Skywalker'ın elini kestikten sonra ona babası olduğunu açıklıyor.Aynı ışın kılıcı, 1983 yapımı "Jedi'ın Dönüşü" (Return of the Jedi) filminde de İmparator Palpatine'in taht odasında geçen Darth Vader ve Luke Skywalker karşılaşmasında kullanıldı. Açık artırma kataloğunda, kılıcın 1977 yapımı ilk film "Yeni Bir Umut"ta (A New Hope) da kullanılmış olabileceği ancak bunun doğrulanamadığı belirtildi.Önceki açık artırma rekorunu geride bıraktıDarth Vader'ın ışın kılıcı, daha önce "Star Wars" film ekipmanları arasında en yüksek satış fiyatına ulaşan eserin rekorunu da geride bıraktı.Bulut Şehri düellosunda Luke Skywalker tarafından kullanılan diğer ışın kılıcı, temmuz ayında yine Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada 3 milyon 750 bin dolara satılmıştı. Söz konusu eser, Skywalker'ın kesilen elini temsil eden özel efekt düzeneğiyle birlikte satışa çıkarılmıştı.Işın kılıcının yıpranmış hali dikkat çektiAçık artırma kataloğunda yer alan bilgilere göre, Darth Vader'ın ışın kılıcı özel olarak üretilmiş bir aksesuar değil. Orijinal üçlemede kullanılan birçok ışın kılıcının, eski fotoğraf makinelerindeki flaş tutucularından dönüştürüldüğü belirtildi.Dövüş sahnelerinde kullanılan modeller, aksesuar bıçaklarının takılabilmesi ve çekimler sırasında oluşabilecek darbelere dayanabilmesi için değiştirildi. Işın kılıçlarının filmlerde görülen ikonik ışıklı görüntüsü ise çekim sonrasında kare kare yapılan animasyonlarla oluşturuldu.Satışa çıkarılan Darth Vader kılıcında, çekimler sırasında kullanıldığını gösteren çizikler, çatlak, üst koruyucu bölümün eksik bir parçası ve kısmen kırılmış bir kabza bulunduğu kaydedildi.Heritage Auctions tarafından düzenlenen "Ultimate Star Wars" başlıklı açık artırmada, "Star Wars" serisi ve "The Mandalorian" gibi yan yapımlarla bağlantılı yaklaşık 200 aksesuar ve sanat eseri de satışa sunuldu.Açık artırmada Boba Fett'in kullandığı tüfek 375 bin dolara, çekimlerde kullanılan ve bir dönem Prenses Leia karakterini canlandıran Carrie Fisher'a ait olan Snowspeeder minyatür modeli ise 200 bin dolara satıldı.Satışta 27 farklı ışın kılıcı da yer aldı. Darth Maul ve Anakin Skywalker karakterlerinin kullandığı kılıçlar ise ayrı ayrı 162 bin 500 dolara alıcı buldu.

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