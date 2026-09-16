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Temizlik yaparken servet buldu: Eski bisküvi kutusundan altın çıktı
Temizlik yaparken servet buldu: Eski bisküvi kutusundan altın çıktı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de eşinin ölümünün ardından evini boşaltan bir kadın, yaklaşık 50 yıldır saklanan eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değere sahip... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T08:24+0300
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İngiltere'de eşinin vefatının ardından evindeki eşyaları temizleyen dul bir kadın, yıllardır fark edilmeyen bir servetle karşılaştı. Evde bulunan eski bir bisküvi kutusunun içinden, günümüzde 113 bin sterlinden fazla değere sahip 62 altın sikke çıktı.Penzance kentindeki Lay's Auctioneers müzayedecisi David Lay, evdeki eşyaları incelerken oldukça ağır bir bisküvi kutusunun dikkatini çektiğini belirtti. Kutunun açılmasıyla birlikte, gümüş sikkelerin altında özel ambalajlarında saklanan altınlar keşfedildi.Altınlar 1970'lerden beri saklanıyormuşKutuda 41 Güney Afrika Krugerrand'ı ve 21 İngiliz sovereign altını bulundu. Yapılan açık artırmada Krugerrand sikkeleri yaklaşık 100 bin sterline, İngiliz sovereignleri ise 13 bin sterline satıldı.Altınların, kadının merhum eşine ait olduğu ve yaklaşık 50 yıl boyunca kutuda saklandığı belirlendi. Eşinin, 1970'lerde yaşanan ekonomik durgunluk döneminde altın satın aldığı ve yatırımını ailesinden dahi gizlediği ortaya çıktı.Kayıtlara göre yatırımcı, 1975 yılında sikkelerin her biri için yaklaşık 70 ila 80 sterlin ödeme yaptı.Yüksek enflasyon nedeniyle altına yönelmişSöz konusu dönemde yüksek enflasyon ve borsaya ilişkin endişelerin yatırım kararında etkili olduğu belirtildi. Yatırımcının, altını daha güvenli bir seçenek olarak gördüğü ve satın aldığı sikkeleri yıllarca bisküvi kutusunda sakladığı ifade edildi.Yaklaşık yarım asır boyunca evde bulunan kutudaki altınlar, ancak evin boşaltılması sırasında yapılan temizlik ve eşya incelemeleri sırasında ortaya çıkarıldı.
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i̇ngiltere, kutu, altın, sikke

Temizlik yaparken servet buldu: Eski bisküvi kutusundan altın çıktı

08:24 16.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİngiltere'de temizlik yaparken servet buldu: Eski bisküvi kutusundan altın çıktı
İngiltere'de temizlik yaparken servet buldu: Eski bisküvi kutusundan altın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İngiltere'de eşinin ölümünün ardından evini boşaltan bir kadın, yaklaşık 50 yıldır saklanan eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değere sahip altın sikkeler buldu. Altınların, kadının eşinin 1970'lerde ekonomik belirsizlikler nedeniyle yaptığı yatırım olduğu ortaya çıktı.
İngiltere'de eşinin vefatının ardından evindeki eşyaları temizleyen dul bir kadın, yıllardır fark edilmeyen bir servetle karşılaştı. Evde bulunan eski bir bisküvi kutusunun içinden, günümüzde 113 bin sterlinden fazla değere sahip 62 altın sikke çıktı.
Penzance kentindeki Lay's Auctioneers müzayedecisi David Lay, evdeki eşyaları incelerken oldukça ağır bir bisküvi kutusunun dikkatini çektiğini belirtti. Kutunun açılmasıyla birlikte, gümüş sikkelerin altında özel ambalajlarında saklanan altınlar keşfedildi.

Altınlar 1970'lerden beri saklanıyormuş

Kutuda 41 Güney Afrika Krugerrand'ı ve 21 İngiliz sovereign altını bulundu. Yapılan açık artırmada Krugerrand sikkeleri yaklaşık 100 bin sterline, İngiliz sovereignleri ise 13 bin sterline satıldı.
Altınların, kadının merhum eşine ait olduğu ve yaklaşık 50 yıl boyunca kutuda saklandığı belirlendi. Eşinin, 1970'lerde yaşanan ekonomik durgunluk döneminde altın satın aldığı ve yatırımını ailesinden dahi gizlediği ortaya çıktı.
Kayıtlara göre yatırımcı, 1975 yılında sikkelerin her biri için yaklaşık 70 ila 80 sterlin ödeme yaptı.

Yüksek enflasyon nedeniyle altına yönelmiş

Söz konusu dönemde yüksek enflasyon ve borsaya ilişkin endişelerin yatırım kararında etkili olduğu belirtildi. Yatırımcının, altını daha güvenli bir seçenek olarak gördüğü ve satın aldığı sikkeleri yıllarca bisküvi kutusunda sakladığı ifade edildi.
Yaklaşık yarım asır boyunca evde bulunan kutudaki altınlar, ancak evin boşaltılması sırasında yapılan temizlik ve eşya incelemeleri sırasında ortaya çıkarıldı.
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