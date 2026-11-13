https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/cumhurbaskani-erdogan-ve-katar-emiri-al-sani-arasinda-kritik-gorusme-1110329541.html

Türkiye ile Katar arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Katar arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde baş başa ve heyetler arası... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T17:17+0300

2026-11-13T17:17+0300

2026-11-13T18:34+0300

türki̇ye

türkiye

katar

şeyh temim bin hamed al sani

recep tayyip erdoğan

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0d/1110329379_0:108:3127:1867_1920x0_80_0_0_6d2d5a34e6cd56365e1eaa1cb280df1b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.Erdoğan, Al Sani'yi ofiste düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki liderin heyetlerini tanıtmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.Türkiye ve Katar arasında savunma anlaşmasıGörüşmede, iki ülke arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın yanı sıra ticaret, ekonomi, enerji ve savunma sanayisi alanlarındaki iş birliği değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını belirterek, geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin de artarak devam edeceğini bildirdi.Görüşmede Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesinin önlenmesi, diyalog ve barışın sağlanması konuları da gündeme geldi. Erdoğan, tarafların sorunları diplomasi yoluyla çözmeye teşvik edilmesinin önemine dikkati çekti.Liderler ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve bölgedeki insani durumu, Suriye'nin normalleşme sürecini ve Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-hayallerini-hedeflere-hedeflerini-gerceklere-donusturmede-usta-bir-1110304630.html

türki̇ye

katar

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, katar, şeyh temim bin hamed al sani, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul