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Türkiye ile Katar arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı
Türkiye ile Katar arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde baş başa ve heyetler arası... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.Erdoğan, Al Sani'yi ofiste düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki liderin heyetlerini tanıtmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.Türkiye ve Katar arasında savunma anlaşmasıGörüşmede, iki ülke arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın yanı sıra ticaret, ekonomi, enerji ve savunma sanayisi alanlarındaki iş birliği değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını belirterek, geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin de artarak devam edeceğini bildirdi.Görüşmede Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesinin önlenmesi, diyalog ve barışın sağlanması konuları da gündeme geldi. Erdoğan, tarafların sorunları diplomasi yoluyla çözmeye teşvik edilmesinin önemine dikkati çekti.Liderler ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve bölgedeki insani durumu, Suriye'nin normalleşme sürecini ve Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-hayallerini-hedeflere-hedeflerini-gerceklere-donusturmede-usta-bir-1110304630.html
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türkiye, katar, şeyh temim bin hamed al sani, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul

Türkiye ile Katar arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı

17:17 13.11.2026 (güncellendi: 18:34 13.11.2026)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.
Erdoğan, Al Sani'yi ofiste düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki liderin heyetlerini tanıtmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Türkiye ve Katar arasında savunma anlaşması

Görüşmede, iki ülke arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın yanı sıra ticaret, ekonomi, enerji ve savunma sanayisi alanlarındaki iş birliği değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını belirterek, geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin de artarak devam edeceğini bildirdi.
Görüşmede Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesinin önlenmesi, diyalog ve barışın sağlanması konuları da gündeme geldi. Erdoğan, tarafların sorunları diplomasi yoluyla çözmeye teşvik edilmesinin önemine dikkati çekti.
Liderler ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve bölgedeki insani durumu, Suriye'nin normalleşme sürecini ve Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
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