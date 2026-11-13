https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/cop31-kapsaminda-antalya-serik-istikametindeki-trafik-uygulamasi-sona-erdi-1110309710.html
COP31 kapsamında Antalya-Serik istikametindeki trafik uygulaması sona erdi
COP31 kapsamında Antalya-Serik istikametindeki trafik uygulaması sona erdi
Sputnik Türkiye
Antalya Valiliği, COP31 Zirvesi nedeniyle D-400 kara yolunun Antalya-Serik hattında uygulanan dubalı gidiş-geliş trafik düzenlemesinin 13 Kasım saat 00.00... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T01:18+0300
2026-11-13T01:18+0300
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Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında D-400 karayolunun Antalya-Serik istikametinde dubalama sistemiyle gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulamasının, 13 Kasım saat 00.00 itibarıyla sona erdirildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada diğer trafik tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/sabiha-gokcende-taksicilerin-yolcu-kavgasi-5-kisi-tutuklandi-1110308146.html
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antalya valiliği, antalya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
antalya valiliği, antalya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
COP31 kapsamında Antalya-Serik istikametindeki trafik uygulaması sona erdi
01:18 13.11.2026 (güncellendi: 01:19 13.11.2026)
Antalya Valiliği, COP31 Zirvesi nedeniyle D-400 kara yolunun Antalya-Serik hattında uygulanan dubalı gidiş-geliş trafik düzenlemesinin 13 Kasım saat 00.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu. Ağır tonajlı araçlar ile şehirlerarası otobüslerin 06.00-22.00 saatleri arasında bu güzergahı ve kent merkezi girişini kullanma yasağı ise sürecek.
Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında D-400 karayolunun Antalya-Serik istikametinde dubalama sistemiyle gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulamasının, 13 Kasım saat 00.00 itibarıyla sona erdirildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada diğer trafik tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bu kapsamda, il genelinde trafik akışının düzenli ve güvenli şekilde sağlanması, trafik tedbirlerinin etkin biçimde uygulanması ve organizasyon süresince oluşabilecek yoğunluğun en aza indirilmesi amacıyla, ağır tonajlı araçlar, şehirlerarası otobüsler, yolcu taşımacılığı yapan yarım otobüsler ile 3 bin 500 kilogram üzeri yük taşımacılığı yapan kamyonetler, 06.00-22.00 saatleri arasında, Alanya'dan Serik istikametinde Taşağıl Köprülü Kavşağı ayrımından itibaren D-400 kara yolunu ve Antalya il merkezine geliş güzergahını kullanamayacaklardır.