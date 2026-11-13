COP31 kapsamında Antalya-Serik istikametindeki trafik uygulaması sona erdi

"Bu kapsamda, il genelinde trafik akışının düzenli ve güvenli şekilde sağlanması, trafik tedbirlerinin etkin biçimde uygulanması ve organizasyon süresince oluşabilecek yoğunluğun en aza indirilmesi amacıyla, ağır tonajlı araçlar, şehirlerarası otobüsler, yolcu taşımacılığı yapan yarım otobüsler ile 3 bin 500 kilogram üzeri yük taşımacılığı yapan kamyonetler, 06.00-22.00 saatleri arasında, Alanya'dan Serik istikametinde Taşağıl Köprülü Kavşağı ayrımından itibaren D-400 kara yolunu ve Antalya il merkezine geliş güzergahını kullanamayacaklardır.