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Cemil Tugay'dan İzmir Körfezi açıklaması: 'Gerçekten inanılmaz fark hissedilecek'
Cemil Tugay'dan İzmir Körfezi açıklaması: 'Gerçekten inanılmaz fark hissedilecek'
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde 1,5 yılda 1,5 milyon tondan fazla dip çamuru temizliği yaptıklarını belirterek, "Dip taraması... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T16:38+0300
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay İzmir Körfezi'ndeki son duruma ilişkin bilgi verdi.'Uzun yıllardır desteğe ihtiyaç vardı'Tugay, uzun yıllardır biriken dip çamurunun temizlenmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin imkanlarının ötesinde desteğe ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi.'Şu anda kötüye gitmiyoruz'Tugay, şunları kaydetti:
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i̇zmir körfezi, antalya, i̇zmir, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, türkiye, haberler

Cemil Tugay'dan İzmir Körfezi açıklaması: 'Gerçekten inanılmaz fark hissedilecek'

16:38 13.11.2026
© Erçin ErtürkCemil Tugay
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© Erçin Ertürk
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde 1,5 yılda 1,5 milyon tondan fazla dip çamuru temizliği yaptıklarını belirterek, "Dip taraması konusunda çok daha büyük bir hedefle çok daha hızlı ilerleyen bir çalışma yapılacak. Bunun sonuçlarını çok kısa zamanda göreceğiz." ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay İzmir Körfezi'ndeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

'Uzun yıllardır desteğe ihtiyaç vardı'

Tugay, uzun yıllardır biriken dip çamurunun temizlenmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin imkanlarının ötesinde desteğe ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

'Şu anda kötüye gitmiyoruz'

Tugay, şunları kaydetti:
"Dip taraması konusunda çok daha büyük bir hedefle çok daha hızlı ilerleyen bir çalışma yapılacak. Bunun sonuçlarını çok kısa zamanda göreceğiz. Birkaç sene içerisinde Körfez'de gerçekten inanılmaz fark hissedilecek. Şu anda kötüye gitmiyoruz. Son 1,5 yıldır sürekli iyiye gidiyoruz."
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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