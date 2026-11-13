Cemil Tugay'dan İzmir Körfezi açıklaması: 'Gerçekten inanılmaz fark hissedilecek'

"Dip taraması konusunda çok daha büyük bir hedefle çok daha hızlı ilerleyen bir çalışma yapılacak. Bunun sonuçlarını çok kısa zamanda göreceğiz. Birkaç sene içerisinde Körfez'de gerçekten inanılmaz fark hissedilecek. Şu anda kötüye gitmiyoruz. Son 1,5 yıldır sürekli iyiye gidiyoruz."