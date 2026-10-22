https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/cemil-tugay-ak-partiye-gecis-surecini-anlatti-bazi-seyler-yasadim-1109780658.html

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı: 'Bazı şeyler yaşadım'

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı: 'Bazı şeyler yaşadım'

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiş sürecine ilişkin açıklamasında kişisel olarak değişmediğini belirterek, ülke siyasetindeki... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T21:49+0300

2026-10-22T21:49+0300

2026-10-22T21:49+0300

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i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

i̇zmir büyükşehir belediyesi

i̇zmir valiliği

i̇zmir körfezi

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek oda başkanlarıyla bir araya geldi.AK Parti'ye geçiş sürecini anlatan Başkan Tugay, ''Kişi olarak, bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişmez, değişebilmesi mümkün değil. Bazı şeyler yaşadım. Bunları ben böyle olacağını da önceden bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hale getirince beni, bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde kendisinin İzmir'e yönelik ilgisini yakından gözlemlediğini aktaran Başkan Tugay, ''Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır'' açıklamasında bulundu.Su ve toplu ulaşım fiyatları hakkında da konuşan Başkan Tugay, "Su fiyatlarını indirmek üzerine yakında su faturalarında belirgin fark olacak bir fiyat, tarife indirimini önümüzdeki Meclis'ten geçireceğim. Ondan sonra daha uygun fiyatlı su olacak. Önümüzdeki yıl toplu taşımaya gene hiçbir zam yapmadan daha da ucuz bir hale getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek gene insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/cemil-tugay-duyurdu-izmir-korfezine-marmaray-benzeri-tup-gecit-projesi-1109547493.html

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cemil tugay, ak parti, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)