https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/cafer-mahiroglu-sorusturmasinda-yeni-dalga-8-gozalti-karari-1110232445.html

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga: 8 gözaltı kararı

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga: 8 gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T10:58+0300

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2026-11-10T10:58+0300

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İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 4 ilde 7 kişi gözaltına alındı, firari bir kişi ise aranıyor. 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu’na ait olduğu belirtilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden usulsüz ihale alındığı ve şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketler ile şahsi hesaplara para aktarıldığı iddiaları inceleniyor.Ekonomim'in haberine göre, soruşturma kapsamında gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarında, Halk TV’nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinden araç bakım onarım, temizlik işleri ve maske alımı ihaleleri alındığı öne sürüldü.İhale ve hakediş ödemeleri sürecinde sorumlulara elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. Soruşturmanın ilk dalgasında 13 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 5’i tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyon kapsamında ise Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin firari olduğu belirtildi.Gözaltı listesindeki şüphelilerin isimleri belli olduOperasyonda gözaltına alınan şüphelilerin eski İzmir Belediye Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, BUSTECH isimli şirkette büro memuru olarak çalışan Filiz Bulut, Maker ve Zafer İnşaat ortağı İbrahim Seyfittinoğlu, BUSTECH Proje Yöneticisi Murat Topuz, eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu ve İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör olarak görev yapan Mehmet Meral olduğu öğrenildi.ESBAKIM isimli şirketin sahibi Emre Kaya’nın ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. İbrahim Tuncol’un başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu, ayrıca soruşturma dosyasında tutuklu bulunan eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanının elemanı olduğu belirtildi.

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cafer mahiroğlu, halk tv, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma