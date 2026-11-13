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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/bessent-irandan-gelen-tehditler-nedeniyle-askeri-usse-tasindigini-dogruladi-1110333042.html
Bessent, 'İran'dan gelen tehditler' nedeniyle askeri üsse taşındığını doğruladı
Bessent, 'İran'dan gelen tehditler' nedeniyle askeri üsse taşındığını doğruladı
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'dan gelen ölüm tehditleri nedeniyle Washington'daki konutundan ayrılarak bir ABD askeri üssüne taşındığını doğrularken... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T19:48+0300
2026-11-13T19:48+0300
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Bessent, CNBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, taşınma konusunu ABD Gizli Servisinin talimatlarını izlediğini belirterek doğrularken "Neden korkayım ki? Körfez'deki cesur askerlerimiz ve Başkan Donald Trump da sürekli ölüm tehditleri alıyor" dedi.Taşınma kararında güvenlik endişelerinin neden olduğunu belirten Bessent ayrıca, The Wall Street Journal gazetesini suçladı.Gazete, Bessent’in Ocak 2025'te Georgetown'daki evinin havadan çekilmiş bir fotoğrafını yayımlamıştı. Bessent, bu ve benzeri yayınlar için "son derece sorumsuz ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.Bessent’in kanala konuşurken arkasında ABD Kongresi’nin yer aldığı bir arka plan kullanıldığı görüldü.Nvidia skandalı açıklaması: Biz demiştikABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Nvidia skandalıyla gündeme gelen Singapur merkezli bulut hizmeti sağlayıcısı Megaspeed ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bessent, şirketi ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına tehdit oluşturduğu değerlendirilen yabancı kişi ve kuruluşların yer aldığı 'Varlık Listesi'ne alınmasını aylardır söylediklerini kaydetti.CNBC kanalına verdiği demeçte konuşan ABD Hazine Bakanı, Megaspeed'in listeye alınmaması nedeniyle kendisi ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick arasında gerginlik yaşandığına yönelik haberle ilgili konuştu,'Amerikan şirketleri zayıflatıyor'ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in Nvidia'nın H100 modelinden daha gelişmiş çipleri edinmemesi gerektiğini açıkça söylediğini belirten Bessent, bu çiplerin Çin'e aktarılmasının ABD'li şirketlerin yapay zeka yarışındaki konumuna zarar verdiğini ve Pekin'e avantaj sağladığını öne sürdü.Çiplerin Çin'e aktarılmasını önlemeye yönelik sistemde ciddi açıklar bulunduğunu belirten Bessent, bu sızıntıları engellemek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.Ne olmuştu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/nvidia-skandali-jensen-huangin-tasfiyesi-abd-derin-devletinin-yapay-zeka-hamlesi-mi-1110327405.html
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scott bessent, donald trump, haberler, abd, abd, i̇ran, nvidia, cnbc
scott bessent, donald trump, haberler, abd, abd, i̇ran, nvidia, cnbc

Bessent, 'İran'dan gelen tehditler' nedeniyle askeri üsse taşındığını doğruladı

19:48 13.11.2026
Scott Bessent
Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'dan gelen ölüm tehditleri nedeniyle Washington'daki konutundan ayrılarak bir ABD askeri üssüne taşındığını doğrularken Nividia skandalıyla ilgili de, Ticaret Bakanı ile arasındaki gerilimi açığa çıkaran açıklamalarda bulundu.
Bessent, CNBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, taşınma konusunu ABD Gizli Servisinin talimatlarını izlediğini belirterek doğrularken "Neden korkayım ki? Körfez'deki cesur askerlerimiz ve Başkan Donald Trump da sürekli ölüm tehditleri alıyor" dedi.
Taşınma kararında güvenlik endişelerinin neden olduğunu belirten Bessent ayrıca, The Wall Street Journal gazetesini suçladı.
Gazete, Bessent’in Ocak 2025'te Georgetown'daki evinin havadan çekilmiş bir fotoğrafını yayımlamıştı. Bessent, bu ve benzeri yayınlar için "son derece sorumsuz ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.
Bessent’in kanala konuşurken arkasında ABD Kongresi’nin yer aldığı bir arka plan kullanıldığı görüldü.

Nvidia skandalı açıklaması: Biz demiştik

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Nvidia skandalıyla gündeme gelen Singapur merkezli bulut hizmeti sağlayıcısı Megaspeed ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bessent, şirketi ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına tehdit oluşturduğu değerlendirilen yabancı kişi ve kuruluşların yer aldığı 'Varlık Listesi'ne alınmasını aylardır söylediklerini kaydetti.
CNBC kanalına verdiği demeçte konuşan ABD Hazine Bakanı, Megaspeed'in listeye alınmaması nedeniyle kendisi ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick arasında gerginlik yaşandığına yönelik haberle ilgili konuştu,

'Amerikan şirketleri zayıflatıyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in Nvidia'nın H100 modelinden daha gelişmiş çipleri edinmemesi gerektiğini açıkça söylediğini belirten Bessent, bu çiplerin Çin'e aktarılmasının ABD'li şirketlerin yapay zeka yarışındaki konumuna zarar verdiğini ve Pekin'e avantaj sağladığını öne sürdü.
Çiplerin Çin'e aktarılmasını önlemeye yönelik sistemde ciddi açıklar bulunduğunu belirten Bessent, bu sızıntıları engellemek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ne olmuştu?

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Jensen Huang’ın Çinli iş insanı Alice Huang (soyadlarının aynı olması isim benzerliği) ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra, Amerikan basınında, Megaspeed’in yöneticisi Huang’ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiğini iddia etmiş, Pekin, iddiaları reddetmişti.
Nvidia, gelişmeler üzerine 12 Kasım'da Jensen Huang'ın şirketin başkanlığı, CEO’luğu ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Jensen Huang - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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Nvidia skandalı: Jensen Huang'ın tasfiyesi ABD derin devletinin yapay zeka hamlesi mi?
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