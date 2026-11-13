https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/bati-basini-ab-rusya-ile-temaslar-icin-muzakere-heyetini-belirledi-1110334661.html

Batı basını: AB, Rusya ile temaslar için müzakere heyetini belirledi

Batı basını: AB, Rusya ile temaslar için müzakere heyetini belirledi

Sputnik Türkiye

Politico, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik gelecekteki müzakereler için oluşturulan heyette Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya’nın yanı sıra... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T21:25+0300

2026-11-13T21:25+0300

2026-11-13T21:25+0300

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Politico’nun haberine göre Avrupa Birliği, Rusya ile temaslarda bulunacak müzakere heyetinin bileşimini onayladı.Haberde, kararın cuma günü Dublin’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde alındığı belirtildi. Kararın, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde Avrupa’yı kimin temsil edeceği konusunda haftalardır süren iç tartışmaların ardından geldiği kaydedildi.Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin Abu Dabi’de yürüttüğü istişareler çarşamba günü sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Rus müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinskiy, üçlü görüşmelerin ardından, tarafların barışa bir adım daha yaklaştığını ancak bundan sonraki sürecin büyük ölçüde tüm katılımcıların tutumuna bağlı olduğunu belirtti. Medinskiy, görüşmelerin ana gündemini, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa’da oluşturulacak güvenlik mimarisinin oluşturduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/medvedev-kallasi-aptalligi-yuzunden-kimse-avrupa-muzakerecisi-olarak-gormuyor-1110333627.html

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avrupa, rusya, ukrayna, batı, ab, ab konseyi, ab liderler zirvesi, avrupa komisyonu, vladimir medinskiy, politico