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Bakan Şimşek’ten dikkat çeken mesaj: 'Bu başarı tesadüf değil'
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken mesaj: 'Bu başarı tesadüf değil'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T14:29+0300
2026-11-13T14:29+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.Mal ihracatında olumlu seyirEylülde cari fazlanın 2,7 milyar dolar olduğuna, yıllıklandırılmış cari açığın da 39,2 milyar dolara gerilediğine dikkati çeken Şimşek, mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 410 milyar doları aştığını vurguladı.Şimşek, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükselişin cari açıkta belirgin artışa yol açtığının altını çizerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/bakan-simsek-bu-yil-cari-acik-artacak-1105711398.html
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mehmet şimşek, türkiye cumhuriyet merkez bankası, hazine
mehmet şimşek, türkiye cumhuriyet merkez bankası, hazine

Bakan Şimşek’ten dikkat çeken mesaj: 'Bu başarı tesadüf değil'

14:29 13.11.2026
© Betül AbalıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© Betül Abalı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngördüklerini belirterek, "Bu başarı, bir tesadüf değildir." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Mal ihracatında olumlu seyir

Eylülde cari fazlanın 2,7 milyar dolar olduğuna, yıllıklandırılmış cari açığın da 39,2 milyar dolara gerilediğine dikkati çeken Şimşek, mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 410 milyar doları aştığını vurguladı.
Şimşek, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükselişin cari açıkta belirgin artışa yol açtığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığı son dönemde cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesi, ekonomimizin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesidir. 2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen, sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Bu başarı, bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur. Ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen, yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatımızı çeşitlendiren politikalarımızla ihracatımızın niteliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
TÜRKİYE
Bakan Şimşek: Bu yıl cari açık artacak
13 Mayıs, 18:24
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