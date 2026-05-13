https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/bakan-simsek-bu-yil-cari-acik-artacak-1105711398.html
Bakan Şimşek: Bu yıl cari açık artacak
Bakan Şimşek: Bu yıl cari açık artacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik program sayesinde cari açıktaki artışın yönetilebilir ve geçici kalacağını söyledi. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T18:24+0300
2026-05-13T18:24+0300
2026-05-13T18:24+0300
türki̇ye
mehmet şimşek
hazine
maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
maliye bakanı
maliye politikası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105574439_0:138:2596:1598_1920x0_80_0_0_34008e6bb3be993772a24413ca2f9b67.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ''Martta yıllıklandırılmış cari açık 39.7 milyar dolar gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz'' dedi.Cari açık hakkında konuşan Bakan Şimşek, ''Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz'' şeklinde konuştu.CDS primi hakkında ise Bakan Şimşek, ''Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12.6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis’te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi’nin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bakan-simsek-programi-rayinda-tutmak-icin-ne-gerekiyorsa-yapiyoruz-1105573364.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105574439_141:0:2456:1736_1920x0_80_0_0_94898e4c34d9c7957f15ea06d7db172f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, maliye bakanı, maliye politikası
mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, maliye bakanı, maliye politikası
Bakan Şimşek: Bu yıl cari açık artacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik program sayesinde cari açıktaki artışın yönetilebilir ve geçici kalacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, ''Martta yıllıklandırılmış cari açık 39.7 milyar dolar gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz'' dedi.
Cari açık hakkında konuşan Bakan Şimşek, ''Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz'' şeklinde konuştu.
CDS primi hakkında ise Bakan Şimşek, ''Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12.6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis’te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi’nin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz'' açıklamasında bulundu.