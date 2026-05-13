https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/bakan-simsek-bu-yil-cari-acik-artacak-1105711398.html

Bakan Şimşek: Bu yıl cari açık artacak

Bakan Şimşek: Bu yıl cari açık artacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik program sayesinde cari açıktaki artışın yönetilebilir ve geçici kalacağını söyledi. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T18:24+0300

2026-05-13T18:24+0300

2026-05-13T18:24+0300

türki̇ye

mehmet şimşek

hazine

maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanlığı

maliye bakanı

maliye politikası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105574439_0:138:2596:1598_1920x0_80_0_0_34008e6bb3be993772a24413ca2f9b67.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ''Martta yıllıklandırılmış cari açık 39.7 milyar dolar gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz'' dedi.Cari açık hakkında konuşan Bakan Şimşek, ''Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz'' şeklinde konuştu.CDS primi hakkında ise Bakan Şimşek, ''Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12.6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis’te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi’nin finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bakan-simsek-programi-rayinda-tutmak-icin-ne-gerekiyorsa-yapiyoruz-1105573364.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, maliye bakanı, maliye politikası