https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/arakci-mesele-irandan-cok-daha-fazlasi-1110331744.html

Arakçi: Mesele İran'dan çok daha fazlası

Arakçi: Mesele İran'dan çok daha fazlası

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın BM’de dava hakkını saklı tuttuğunu belirtirken “Bu davanın önemi İran’ın güvenliği ve Ortadoğu’daki güç dengesinin çok ötesine geçiyor” dedi. İşte detaylar...

2026-11-13T19:00+0300

2026-11-13T19:00+0300

2026-11-13T19:00+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

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abbas arakçi

bm

haberler

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Japonya merkezli Kyodo News için yazan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler’in (BM) 3314 sayılı kararının ‘bir devletin silahlı kuvvetlerinin başka bir devletin topraklarına saldırması ve bir devletin limanlarının veya kıyılarının ablukaya alınması gibi eylemleri saldırganlık kapsamındaki fiiller arasında saydığını’ belirterek "İran ise kendisine yönelik silahlı saldırıya karşı BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tutuyor. Bu hakkını uluslararası hukukun getirdiği koşul ve sınırlamalara tabi olarak kullanabilir” dedi.'Hiçbir ülkenin güvenliği garanti olmaz'Arakçi, 'gücün, hukuk karşısında üstün gelmesine izin verilmesi halinde zarar görünen sadece İran olmayacağını söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/trump-vanceten-iran-muzakereleri-yerine-demokrat-eyaletlere-odaklanmasini-istedi-iranla-anlasmaya-1110315468.html

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