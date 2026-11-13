Arakçi: Mesele İran'dan çok daha fazlası
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
© AP Photo / Hadi Mizban
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japon basını için yazdığı makalede, İran’ın BM’de dava hakkını saklı tuttuğunu belirtirken “Bu davanın önemi İran’ın güvenliği ve Ortadoğu’daki güç dengesinin çok ötesine geçiyor” ifadelerini kullandı ve “Gücün hukuk karşısında üstün gelmesine izin verilirse bundan zarar gören yalnızca İran olmayacak” dedi.
Japonya merkezli Kyodo News için yazan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler’in (BM) 3314 sayılı kararının ‘bir devletin silahlı kuvvetlerinin başka bir devletin topraklarına saldırması ve bir devletin limanlarının veya kıyılarının ablukaya alınması gibi eylemleri saldırganlık kapsamındaki fiiller arasında saydığını’ belirterek "İran ise kendisine yönelik silahlı saldırıya karşı BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tutuyor. Bu hakkını uluslararası hukukun getirdiği koşul ve sınırlamalara tabi olarak kullanabilir” dedi.
'Hiçbir ülkenin güvenliği garanti olmaz'
Arakçi, 'gücün, hukuk karşısında üstün gelmesine izin verilmesi halinde zarar görünen sadece İran olmayacağını söyledi:
"Bu davanın önemi, İran'ın güvenliğinin veya Ortadoğu'daki güç dengesinin çok ötesine geçiyor. Asıl tehlikede olan, devletlerin istedikleri zaman güç kullanmalarını engellemek amacıyla tasarlanmış uluslararası hukuk düzeninin inandırıcılığı.
Askeri gücün hukuki yükümlülüklerin önüne geçmesine izin verilirse ve saldırganlıktan sorumlu devletler hesap vermekten kurtulabilirse hiçbir ülkenin güvenliği garanti altında olamaz.
Güç kullanma yasağı, güçlü devletlerin zayıf devletlere tanıdığı bir taviz değil. Tüm devletler için eşit biçimde geçerli, bağlayıcı bir yükümlülük.
ABD'nin saldırganlığının sona erdirilmesi, İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve hukuka aykırı askeri eylemlerin yol açtığı zararın tazmin edilmesi siyasi bir iyi niyet meselesi değil, hukuki bir yükümlülük.
Gücün hukuk karşısında üstün gelmesine izin verilirse bundan zarar gören yalnızca İran olmayacak. Uluslararası hukuk düzeninin temelleri ve bizzat BM Şartı'nın otoritesi de tehlikeye girecek."