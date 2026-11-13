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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
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Arakçi: Mesele İran'dan çok daha fazlası
Arakçi: Mesele İran'dan çok daha fazlası
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın BM’de dava hakkını saklı tuttuğunu belirtirken “Bu davanın önemi İran’ın güvenliği ve Ortadoğu’daki güç dengesinin çok ötesine geçiyor” dedi. İşte detaylar...
2026-11-13T19:00+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Japonya merkezli Kyodo News için yazan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler’in (BM) 3314 sayılı kararının ‘bir devletin silahlı kuvvetlerinin başka bir devletin topraklarına saldırması ve bir devletin limanlarının veya kıyılarının ablukaya alınması gibi eylemleri saldırganlık kapsamındaki fiiller arasında saydığını’ belirterek "İran ise kendisine yönelik silahlı saldırıya karşı BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tutuyor. Bu hakkını uluslararası hukukun getirdiği koşul ve sınırlamalara tabi olarak kullanabilir” dedi.'Hiçbir ülkenin güvenliği garanti olmaz'Arakçi, 'gücün, hukuk karşısında üstün gelmesine izin verilmesi halinde zarar görünen sadece İran olmayacağını söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/trump-vanceten-iran-muzakereleri-yerine-demokrat-eyaletlere-odaklanmasini-istedi-iranla-anlasmaya-1110315468.html
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i̇ran, abd, abbas arakçi, bm, haberler
i̇ran, abd, abbas arakçi, bm, haberler

Arakçi: Mesele İran'dan çok daha fazlası

19:00 13.11.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japon basını için yazdığı makalede, İran’ın BM’de dava hakkını saklı tuttuğunu belirtirken “Bu davanın önemi İran’ın güvenliği ve Ortadoğu’daki güç dengesinin çok ötesine geçiyor” ifadelerini kullandı ve “Gücün hukuk karşısında üstün gelmesine izin verilirse bundan zarar gören yalnızca İran olmayacak” dedi.
Japonya merkezli Kyodo News için yazan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler’in (BM) 3314 sayılı kararının ‘bir devletin silahlı kuvvetlerinin başka bir devletin topraklarına saldırması ve bir devletin limanlarının veya kıyılarının ablukaya alınması gibi eylemleri saldırganlık kapsamındaki fiiller arasında saydığını’ belirterek "İran ise kendisine yönelik silahlı saldırıya karşı BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tutuyor. Bu hakkını uluslararası hukukun getirdiği koşul ve sınırlamalara tabi olarak kullanabilir” dedi.

'Hiçbir ülkenin güvenliği garanti olmaz'

Arakçi, 'gücün, hukuk karşısında üstün gelmesine izin verilmesi halinde zarar görünen sadece İran olmayacağını söyledi:
"Bu davanın önemi, İran'ın güvenliğinin veya Ortadoğu'daki güç dengesinin çok ötesine geçiyor. Asıl tehlikede olan, devletlerin istedikleri zaman güç kullanmalarını engellemek amacıyla tasarlanmış uluslararası hukuk düzeninin inandırıcılığı.
Askeri gücün hukuki yükümlülüklerin önüne geçmesine izin verilirse ve saldırganlıktan sorumlu devletler hesap vermekten kurtulabilirse hiçbir ülkenin güvenliği garanti altında olamaz.
Güç kullanma yasağı, güçlü devletlerin zayıf devletlere tanıdığı bir taviz değil. Tüm devletler için eşit biçimde geçerli, bağlayıcı bir yükümlülük.
ABD'nin saldırganlığının sona erdirilmesi, İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve hukuka aykırı askeri eylemlerin yol açtığı zararın tazmin edilmesi siyasi bir iyi niyet meselesi değil, hukuki bir yükümlülük.
Gücün hukuk karşısında üstün gelmesine izin verilirse bundan zarar gören yalnızca İran olmayacak. Uluslararası hukuk düzeninin temelleri ve bizzat BM Şartı'nın otoritesi de tehlikeye girecek."
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