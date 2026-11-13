https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/ara-secimlerin-ardindan-demokratlarda-liderlik-yarisi-van-hollen-schumera-rakip-oluyor-1110316341.html

Ara seçimlerin ardından Demokratlarda liderlik yarışı: Van Hollen, Schumer'a rakip oluyor

Ara seçimlerin ardından Demokratlarda liderlik yarışı: Van Hollen, Schumer'a rakip oluyor

Sputnik Türkiye

ABD'deki ara seçimlerin ardından Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti. Senatör Chris Van Hollen, Senato Çoğunluk Liderliği için mevcut aday Senato Azınlık... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından Demokratlar Senatoda çoğunluğu elde ederken, Senatör Chris Van Hollen, Senato Çoğunluk Liderliği için aday olacağını duyurdu. Van Hollen, mevcut Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'a karşı adaylığını açıklayan ilk Demokrat senatör oldu.ABD medyasındaki haberlerde Van Hollen'ın MS NOW'a yaptığı açıklamada, ara seçim sonuçlarını ve Demokrat Parti içindeki liderlik ihtiyacını değerlendirdiği aktarılıyor.ABD halkının seçimlerde değişim çağrısında bulunduğunu belirten Van Hollen, "Seçmenler, Donald Trump'ın felaket politikalarının değişmesini istedi ancak bundan da öte çalışan kesim için işlemeyen statükonun değişmesini talep etti" dedi.Yeni bir liderliğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Van Hollen, Senato Çoğunluk Liderliği için aday olma kararının ABD halkının değişim talebine yanıt verme amacı taşıdığını söyledi.ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Hollen'ın kararına destek verdi.Van Hollen'dan Schumer'a AIPAC eleştirisiVan Hollen, Schumer'ın İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) tarafından desteklenen adaylarla ilişkisini de eleştirdi.Schumer'ın AIPAC ve kripto para sektörünün desteklediği adayların yanında yer aldığını belirten Van Hollen, "Seçimlere bu şekilde müdahil olan birinin Demokratların lideri olmaması gerektiği görüşündeyim" değerlendirmesinde bulundu.Van Hollen, Senatodaki Demokratların AIPAC'den gelen bağışları hiçbir zaman kabul etmemesi gerektiğini savundu.Hegseth hakkında azil soruşturmasına destek verdiABD Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında da değerlendirmelerde bulunan Van Hollen, Hegseth'i savaş suçları işlemek ve Amerikan halkına yalan söylemekle suçladı. Van Hollen, "Pete Hegseth, savaş suçları işledi. Amerikan halkına yalan söyledi. Daha en başında hiç bakan olmaması gerekirdi" ifadelerini kullandı.Hegseth hakkında azil soruşturması açılmasını memnuniyetle karşılayacağını belirten Van Hollen, savunma bakanına yönelik eleştirilerini sürdürdü.İran savaşının sona erdirilmesi çağrısıABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşı da eleştiren Van Hollen, çatışmayı "yasa dışı ve anlamsız" olarak nitelendirdi. Van Hollen, "Bunun hemen, derhal bitirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.Savaşın sona ermesinin benzin ve dizel fiyatlarının düşmesine de katkı sağlayacağını savunan Van Hollen, kış aylarında evlerde kullanılan ısınma yakıtlarının maliyetinin artacağına dikkati çekti. Van Hollen, "Bu savaşı sona erdirip maliyetleri hemen düşürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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