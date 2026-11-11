https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/yeni-ankara-stadyumunda-sona-gelindi-avrupa-maclari-ve-milli-maclar-icin-de-kullanilacak-1110265116.html

Yeni Ankara Stadyumu'nda sona gelindi: 'Avrupa maçları ve milli maçlar için de kullanılacak'

Yeni Ankara Stadyumu'nda sona gelindi: 'Avrupa maçları ve milli maçlar için de kullanılacak'

Sputnik Türkiye

Ankara'daki 19 Mayıs Stadı’nın 2018’deki yıkımından sonra, aynı yerde yapımına Haziran 2022’de başlanan Türkiye’nin en modern stadında ilk başlama vuruşu için... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T13:44+0300

2026-11-11T13:44+0300

2026-11-11T13:44+0300

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Ankara'nın 51 bin seyirci kapasitesine sahip yeni stadyumunun açılışına az bir süre kaldı.Stadyum ne aşamada?Yeni Ankara Stadı'na ilişkin yetkililer, iç saha çim zemininin tamamen tamamlandığını aktardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ'nin inşa ettiği Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak stadın kırmızı-beyaz renkteki koltuklarının yerleştirilmesi de tamamlanırken "estetik işleri" ve dış alandaki atletizm pistinin yapımı ise devam ediyor. Futbolseverler meraktaBaşkentin yeni stadı, kırmızı-beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısının yer aldığı tribünleri, yeni zemini, ön plana çıkan çatı tasarımı ve çevresindeki spor alanlarıyla futbolseverleri ağırlayacağı günü bekliyor. Bakan Bak: Büyük organizasyonlar olacakGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Stadı'nın yerine inşa edilen Yeni Ankara Stadı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Yeni stadı gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, "Ülkemizin organize edeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için planladığımız statlardan biri. Stadyumumuzu gezdik. Hazırlıklar son noktaya geldi, stat tamamlanmak üzere. Yakında açılışı da gerçekleştirilecek." dedi.Bak, stadın 52 bin kişi kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Amacımız başkentte Türk sporuna yakışır, güzel, yaşayan bir stadyumu inşa etmekti. Hem Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kullanılmak üzere hem de milli maçlar ve büyük finallerin oynanacağı bir stadyumun Ankara'ya kazandırılması önemli. Ankara'nın da tabii güzide kulüpleri var. Milletimiz için de önemli. 19 Mayıs Stadı, Gençlik Parkı civarı herkesin anısının olduğu, Türk sporunun önemli yerlerinden biri." ifadelerini kullandı."Burası yaşayan bir stat."'15 günden 15 güne kullanılan bir yer değil'Stat hakkında bilgi veren Bakan Bak, "Özel bir yapı, 80 locası var. Alt kısımları, Gençlik ve Spor Bakanlığının aktiviteleri için de kullanacağız. İçeride gençler için pek çok faaliyeti gerçekleştireceğiz. Bunun yanında boks, güreş, tekvando, karate gibi bireysel branşların da gerçekleştirileceği bir alan olacak. Stadyum 15 günden 15 güne kullanılan bir yer değil, varlığıyla devam eden bir yapı olacak. Yaşayan bir sistem, ekosistem olacak. Baktığınız zaman da etrafı kafeler, restoranlar gibi pek çok sosyal aktivitenin yapılabileceği bir alana dönüşüyor. Yanında da yine atletizm tesisinin inşaatı devam ediyor. Ali Naili Moran daha önce buradaydı, onu da korumuş oluyoruz. Yine diğer tesisleri de etrafına kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.'Yanından metro geçiyor'Bak, stada ulaşımın kolay olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Çelik çatı açıklığıGençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgiye göre, 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılan stadın inşaatına 2022 yılı haziran ayında başlandı. UEFA ve FIFA kriterlerine göre 166 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stat, 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü projesi.Depreme karşı dayanıklılık ve güvenliğin en üst seviyede planlandığı stadın tavanındaki 60 bin metrekarelik alan membran ile kapatıldı. Yerleşkesinin toplam inşaat alanı ise 207 bin 928 metrekare.Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, mağaza, eğitim odaları, atölyeler, antrenman solanları da yer alacak. Burası sadece hafta sonu maç yapılan bir alan değil, 70 bin metrekarelik sosyal ve kültürel alanlarıyla 7 gün 24 saat yaşayan bir spor kampüsü haline gelecek.Yeni Ankara Stadı, atletizm pisti ve binası, tenis kortu ve binası ile güreş, judo, karate, tekvando, boks, okçuluk, atıcılık, eskrim, masa tenisi, curling, muaythai, kick boks ve diğer spor branşlarına ait antrenman salonlarını da bünyesinde barındıracak.Stat, ulaşımı en kolay statlardan birisi olacak. Tesisin yanında hızlı tren hattı, metro istasyonu, banliyö hattı, havaş durakları (havalimanı ulaşım) bulunuyor.

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