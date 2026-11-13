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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/afrikali-politikaci-avrupanin-ukraynaya-asker-gonderme-plani-putini-hakli-cikariyor-1110325878.html
Afrikalı politikacı: Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı Putin'i haklı çıkarıyor
Afrikalı politikacı: Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı Putin'i haklı çıkarıyor
Sputnik Türkiye
Afrikalı aktivist ve siyasetçi Abraham Korbla Klutsey, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri personel konuşlandırma planlarının çatışmayı sonlandırma çabalarını... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T15:43+0300
2026-11-13T15:43+0300
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Afrika Barış ve Güvenlik Gençlik Örgütü'nün kurucusu Abraham Korbla Klutsey, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme planlarının kalıcı barış ortamı oluşturmak yerine çatışmanın sürmesini teşvik etme riski taşıdığını söyledi. Sputnik'e yaptığı açıklamada, Avrupa güçlerinin bölgedeki varlığının çatışmanın temelindeki güvenlik sorunlarını çözmeyeceğini vurgulayan Klutsey, bu durumun Rusya'nın NATO genişlemesi ve sınırları yakınında Batı askeri altyapısı kurulmasına ilişkin kaygılarını daha da pekiştireceğini ifade etti.Diplomatik çabalar ve silah yardımı uyarısıDiplomatik girişimlerin açıklamaların ötesine geçerek uzun vadeli güvenlik ve barış çerçevesi oluşturmaya odaklanması gerektiğini kaydeden Klutsey, Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.Klutsey, "Avrupalılar, Ukrayna'ya SİHA gönderilmesine yardım etmeyi bırakmalıdır. Ukrayna'da kalıcı barışla ilgilendiklerini samimi bir şekilde göstermelerinin tek yolu budur" ifadelerini kullandı.Putin'in Avrupa'ya mesajıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD'li temsiclilerle Kremlin'de yaptığı görüşmede, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle diyaloğa hiçbir zaman karşı çıkmadığını ve iletişimi durduran tarafın Avrupalı hükümetler olduğunu belirtmişti.ABD'nin Avrupa ile çalışmasını ve Avrupalıların barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardımcı olmasını istediklerini dile getiren Putin, Trump'ın Avrupa güvenlik çerçevesini görüşmeyi teklif ettiğini ancak Avrupa ülkelerinin bunu geri çevirdiğini ifade etmişti.Putin ayrıca, Ukrayna'da yabancı asker olasılığının Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak bu birliklerin Rusya için meşru hedef olacağının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/misirli-uzman-avrupali-guclerin-ukraynaya-girmesi-dunya-savasina-yol-acabilir-1110322578.html
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rusya, ukrayna, nato, sputnik, vladimir putin
rusya, ukrayna, nato, sputnik, vladimir putin

Afrikalı politikacı: Avrupa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planı Putin'i haklı çıkarıyor

15:43 13.11.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky乌克兰武装部队军人
乌克兰武装部队军人 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Afrikalı aktivist ve siyasetçi Abraham Korbla Klutsey, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri personel konuşlandırma planlarının çatışmayı sonlandırma çabalarını baltalayacağını ve Rusya'nın güvenlik endişelerini doğruladığını belirtti.
Afrika Barış ve Güvenlik Gençlik Örgütü'nün kurucusu Abraham Korbla Klutsey, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme planlarının kalıcı barış ortamı oluşturmak yerine çatışmanın sürmesini teşvik etme riski taşıdığını söyledi.

Sputnik'e yaptığı açıklamada, Avrupa güçlerinin bölgedeki varlığının çatışmanın temelindeki güvenlik sorunlarını çözmeyeceğini vurgulayan Klutsey, bu durumun Rusya'nın NATO genişlemesi ve sınırları yakınında Batı askeri altyapısı kurulmasına ilişkin kaygılarını daha da pekiştireceğini ifade etti.

Diplomatik çabalar ve silah yardımı uyarısı

Diplomatik girişimlerin açıklamaların ötesine geçerek uzun vadeli güvenlik ve barış çerçevesi oluşturmaya odaklanması gerektiğini kaydeden Klutsey, Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.

Klutsey, "Avrupalılar, Ukrayna'ya SİHA gönderilmesine yardım etmeyi bırakmalıdır. Ukrayna'da kalıcı barışla ilgilendiklerini samimi bir şekilde göstermelerinin tek yolu budur" ifadelerini kullandı.

Putin'in Avrupa'ya mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD'li temsiclilerle Kremlin'de yaptığı görüşmede, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle diyaloğa hiçbir zaman karşı çıkmadığını ve iletişimi durduran tarafın Avrupalı hükümetler olduğunu belirtmişti.
ABD'nin Avrupa ile çalışmasını ve Avrupalıların barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardımcı olmasını istediklerini dile getiren Putin, Trump'ın Avrupa güvenlik çerçevesini görüşmeyi teklif ettiğini ancak Avrupa ülkelerinin bunu geri çevirdiğini ifade etmişti.
Putin ayrıca, Ukrayna'da yabancı asker olasılığının Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak bu birliklerin Rusya için meşru hedef olacağının altını çizmişti.
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