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Abdul El-Sayed: Kuran'a el basacağım, hangi Kuran olacağına bakıyoruz
Abdul El-Sayed: Kuran'a el basacağım, hangi Kuran olacağına bakıyoruz
Sputnik Türkiye
Michigan eyaletinden senatör seçilerek ABD’nin ilk Müslüman Senatörü olan Abdul El-Sayed, verdiği röportajda “Kuran’a el basarak yemin edeceğim. Hangi Kuran olacağı konusunda emin değiliz” dedi.
2026-11-13T17:15+0300
2026-11-13T17:15+0300
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Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) seçilen başkan, başkan yardımcıları, senatörler, temsilciler meclisi üyelerinin göreve başlamadan önce ülkeye yeminlerini İncil’e el basarak gerçekleştiriyor.Ocak ayında, yemin ederek göreve başlayacağını açıklayan Michigan’ın seçilmiş Senatörü Abdul El-Sayed, kendisine nasıl yemin edeceğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:'Trump'ın hedefindeki aday'Michigan'daki Senato yarışı, seçim kampanyasının son döneminde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ülke gündeminde daha fazla yer buldu.Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleyen Trump, El-Sayed'i Müslüman kimliği üzerinden hedef alan açıklamalarda bulundu. Michigan'ın Port Huron kentindeki seçim mitinginde Demokrat adayı defalarca 'cihatçı' olarak nitelendiren Trump, El-Sayed'in eyalette şeriat hukukunu uygulamak istediğini ve Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddialarına ilişkin kanıt sunmadı.Trump, başka bir seçim etkinliğinde El-Sayed'in Senato'ya seçilmesi halinde ulusal güvenlik sırlarına erişiminin tehlike oluşturabileceğini savundu. ABD Başkanı ayrıca sosyal medya paylaşımlarında Demokrat adayı 'radikal aşırılıkçı' ve 'terör destekçisi' olarak nitelendirdi.El-Sayed ise Trump'ın açıklamalarına karşılık, ABD Başkanı'nın kendi adını ve dini kimliğini gündeme getirerek vatandaşların ekonomik sorunlarını tartışmaktan kaçındığını savundu.Bir açıklamasında Trump'a, "Adımın Abdul olduğunu biliyor. Her gün söylüyor. Ama sadece bana saldırmıyor. Hepimize saldırıyor" sözleriyle yanıt veren El-Sayed, benzin, market alışverişi ve sağlık hizmetlerinin maliyetine dikkat çekti.Trump'ın kendisini ve ailesini hedef alan sosyal medya paylaşımına da yanıt veren El-Sayed, eşiyle birlikte birbirini seven, çocuklarını birlikte büyütmek ve daha iyi bir gelecek kurmak isteyen iki insan olduklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-senatosunun-ilk-musluman-uyesi-oldu-abdul-el-sayed-kimdir--1110096824.html
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ABD Senatosu'nun ilk Müslüman üyesi oldu: Abdul El-Sayed kimdir?
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abdul el-sayed, haberler, abd, kuran
abdul el-sayed, haberler, abd, kuran

Abdul El-Sayed: Kuran'a el basacağım, hangi Kuran olacağına bakıyoruz

17:15 13.11.2026
© Sputnik / Büşra Yılmaz
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Michigan eyaletinden senatör seçilerek ABD’nin ilk Müslüman Senatörü olan Abdul El-Sayed, verdiği röportajda “Kuran’a el basarak yemin edeceğim. Hangi Kuran olacağı konusunda emin değiliz” dedi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) seçilen başkan, başkan yardımcıları, senatörler, temsilciler meclisi üyelerinin göreve başlamadan önce ülkeye yeminlerini İncil’e el basarak gerçekleştiriyor.
ABD’de siyasilerin üzerinde yemin ettiği kutsal kitabın hangi eski ABD başkanının arşivinde bulunduğu gibi özellikler de sembolik anlam taşıyor.
Ocak ayında, yemin ederek göreve başlayacağını açıklayan Michigan’ın seçilmiş Senatörü Abdul El-Sayed, kendisine nasıl yemin edeceğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:
"Kuran’a el basarak yemin edecem. Hangi Kuran olduğu konusunda şu an emin değiliz. Thomas Jefferson’da (eski ABD başkanı) Kuran’ın bir kopyası vardı. Kongre’de Keith Ellison bu Kuran üzerinde yemin etmişti.
Bununla birlikte ilk Kuran, Michigan’da bulunuyor. Michigan Üniversitesi bünyesinde. Çok, çok eski bir kopya ve bu bir seçenek olabilir. Yani, hangi Kuran olacağını henüz bilmiyorum ama Kuran üzerine yemin edeceğimi biliyorum."

'Trump'ın hedefindeki aday'

Michigan'daki Senato yarışı, seçim kampanyasının son döneminde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ülke gündeminde daha fazla yer buldu.
Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleyen Trump, El-Sayed'i Müslüman kimliği üzerinden hedef alan açıklamalarda bulundu. Michigan'ın Port Huron kentindeki seçim mitinginde Demokrat adayı defalarca 'cihatçı' olarak nitelendiren Trump, El-Sayed'in eyalette şeriat hukukunu uygulamak istediğini ve Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddialarına ilişkin kanıt sunmadı.
Trump, başka bir seçim etkinliğinde El-Sayed'in Senato'ya seçilmesi halinde ulusal güvenlik sırlarına erişiminin tehlike oluşturabileceğini savundu. ABD Başkanı ayrıca sosyal medya paylaşımlarında Demokrat adayı 'radikal aşırılıkçı' ve 'terör destekçisi' olarak nitelendirdi.
El-Sayed ise Trump'ın açıklamalarına karşılık, ABD Başkanı'nın kendi adını ve dini kimliğini gündeme getirerek vatandaşların ekonomik sorunlarını tartışmaktan kaçındığını savundu.
Bir açıklamasında Trump'a, "Adımın Abdul olduğunu biliyor. Her gün söylüyor. Ama sadece bana saldırmıyor. Hepimize saldırıyor" sözleriyle yanıt veren El-Sayed, benzin, market alışverişi ve sağlık hizmetlerinin maliyetine dikkat çekti.
'Trump'ın hedefindeki aday' Image Sayed, Trump Michigan'daki Senato yarışı, seçim kampanyasının son döneminde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ülke gündeminde daha fazla yer buldu. Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleyen Trump, El-Sayed'i Müslüman kimliği üzerinden hedef alan açıklamalarda bulundu. Michigan'ın Port Huron kentindeki seçim mitinginde Demokrat adayı defalarca 'cihatçı' olarak nitelendiren Trump, El-Sayed'in eyalette şeriat hukukunu uygulamak istediğini ve Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddialarına ilişkin kanıt sunmadı. Trump, başka bir seçim etkinliğinde El-Sayed'in Senato'ya seçilmesi halinde ulusal güvenlik sırlarına erişiminin tehlike oluşturabileceğini savundu. ABD Başkanı ayrıca sosyal medya paylaşımlarında Demokrat adayı 'radikal aşırılıkçı' ve 'terör destekçisi' olarak nitelendirdi. El-Sayed ise Trump'ın açıklamalarına karşılık, ABD Başkanı'nın kendi adını ve dini kimliğini gündeme getirerek vatandaşların ekonomik sorunlarını tartışmaktan kaçındığını savundu. Bir açıklamasında Trump'a, "Adımın Abdul olduğunu biliyor. Her gün söylüyor. Ama sadece bana saldırmıyor. Hepimize saldırıyor" sözleriyle yanıt veren El-Sayed, benzin, market alışverişi ve sağlık hizmetlerinin maliyetine dikkat çekti. Social media embed
Trump'ın kendisini ve ailesini hedef alan sosyal medya paylaşımına da yanıt veren El-Sayed, eşiyle birlikte birbirini seven, çocuklarını birlikte büyütmek ve daha iyi bir gelecek kurmak isteyen iki insan olduklarını söyledi.
Trump'ın kendisini ve ailesini hedef alan sosyal medya paylaşımına da yanıt veren El-Sayed, eşiyle birlikte birbirini seven, çocuklarını birlikte büyütmek ve daha iyi bir gelecek kurmak isteyen iki insan olduklarını söyledi.
ABD Senatosu'nun ilk Müslüman üyesi oldu: Abdul El-Sayed kimdir? - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
DÜNYA
ABD Senatosu'nun ilk Müslüman üyesi oldu: Abdul El-Sayed kimdir?
4 Kasım, 10:33
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