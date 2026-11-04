https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-senatosunun-ilk-musluman-uyesi-oldu-abdul-el-sayed-kimdir--1110096824.html

ABD Senatosu'nun ilk Müslüman üyesi oldu: Abdul El-Sayed kimdir?

ABD Senatosu'nun ilk Müslüman üyesi oldu: Abdul El-Sayed kimdir?

Sputnik Türkiye

ABD'de 2026 ara seçimlerinde Michigan eyaletinden Demokrat Parti adayı Abdul El-Sayed, ABD tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman oldu. Abdul El-Sayed kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşi Sarah Jukaku kimdir, ne iş yapıyor?

2026-11-04T10:33+0300

2026-11-04T10:33+0300

2026-11-04T10:53+0300

dünya

abdul el-sayed

mike rogers

donald trump

michigan

abd

i̇srail

senato

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

demokrat parti (dp)

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ABD Senatosu’nda tarihi bir sonuç elde edildi. Michigan’da Demokrat aday Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers’ı geride bırakarak ABD tarihinin Senato’ya seçilen ilk Müslüman üyesi oldu. Mısır kökenli bir ailede dünyaya gelen doktor ve siyasetçi El-Sayed, sağlık politikalarından göçmenlik meselesine uzanan vaatleriyle seçim sürecinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Peki, Abdul El-Sayed kimdir, siyasi kariyerinde hangi görevlerde bulundu ve eşi Sarah Jukaku kimdir?42 yaşındaki El-Sayed'in zaferi, Senato'daki güç dengesi açısından önem taşımasının yanı sıra ülkedeki siyasi temsil bakımından da tarihi bir gelişme olarak kayda geçti. Daha önce Demokrat Parti'nin Senato adaylığı için yapılan ön seçimleri kazanarak bu göreve aday gösterilen ilk Müslüman olan El-Sayed, genel seçim zaferiyle ABD Senatosu'nun ilk Müslüman üyesi unvanını elde etti.Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da desteklediği El-Sayed, seçim kampanyasında sağlık hizmetlerine erişim, hayat pahalılığı, büyük şirketlerin siyasetteki etkisi ve sosyal politikalar üzerine kurduğu söylemle öne çıktı.Seçim sürecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da hedef aldığı Demokrat aday, Müslüman kimliği üzerinden yöneltilen açıklamalara karşılık ekonomik sorunları ve vatandaşların gündelik yaşamını etkileyen politikaları gündeme taşıdı.Abdul El-Sayed kimdir?Abdul El-Sayed, 31 Ekim 1984'te Michigan eyaletinin Rochester Hills kentinde dünyaya geldi. Mısır kökenli Amerikalı doktor, epidemiyolog, akademisyen ve siyasetçi olan El-Sayed, çocukluk ve gençlik yıllarını Michigan'da geçirdi.Mısırlı göçmen Muhamed El-Sayed ile üvey annesi Jacqueline'in yanında büyüyen El-Sayed, Michigan'daki devlet okullarında eğitim gördü. Lise yıllarında Amerikan futbolu, güreş ve lakros takımlarında kaptanlık yaptı.Üniversite eğitimini Michigan Üniversitesi'nde biyoloji ve siyaset bilimi alanlarında tamamladı. Üniversitenin lakros takımında da oynayan El-Sayed, 2007 yılında yüksek dereceyle mezun oldu.Akademik çalışmalarını Oxford Üniversitesi'nde sürdüren El-Sayed, Rhodes bursuyla kabul edildiği üniversitede halk sağlığı alanında doktora yaptı. Ardından Columbia Üniversitesi Vagelos Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamlayarak 2014 yılında tıp doktoru derecesini aldı.Oxford'da halk sağlığı alanında doktora, Columbia Üniversitesi'nde ise tıp eğitimi alan El-Sayed, kariyerini klinik hekimlikten çok halk sağlığı, araştırma ve kamu politikaları üzerine şekillendirdi.Sağlık alanındaki çalışmalarıyla öne çıktıEl-Sayed'in kamu hizmetindeki kariyeri, Detroit kentinin sağlık altyapısının yeniden yapılandırılması sürecinde başladı.Detroit'in 2013 yılında iflas başvurusunda bulunmasının ardından sağlık departmanının yeniden yapılandırılması için görevlendirilen El-Sayed, 2015 yılında kentin sağlık direktörlüğünü üstlendi. Bu görevinde halk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması üzerine çalıştı.2017 yılına kadar Detroit Sağlık Departmanı'nın başında kalan El-Sayed, daha sonra Michigan valiliği için Demokrat Parti ön seçimlerine katıldı. 2018'deki yarışta Gretchen Whitmer'ın gerisinde kalarak seçimi kazanamadı.2022 yılının sonunda Wayne County Sağlık, İnsan ve Gaziler Hizmetleri Departmanı'nın direktörlüğünü üstlenen El-Sayed, Aralık 2022'den Nisan 2025'e kadar yaklaşık 1,8 milyon kişiye hizmet veren kurumun yönetiminde görev yaptı.El-Sayed'in seçim kampanyası tarafından paylaşılan bilgilere göre, görev yaptığı kurumlarda çocuklara ücretsiz gözlük sağlanması, Detroit'teki ilkokullarda kurşun kaynaklarının ortadan kaldırılması ve hayat kurtarıcı opioid karşıtı ilaç Narcan'a erişimin yaygınlaştırılması gibi projelerde rol aldı.Ayrıca Michigan'da yaklaşık 300 bin kişinin sağlık borcunun iki yıl içinde 700 milyon dolara kadar silinmesini hedefleyen programın hazırlanmasına öncülük etti.Halk sağlığı alanındaki çalışmaları nedeniyle Michigan Çevre Koruma Seçmenleri Birliği tarafından 'Yılın Kamu Görevlisi' olarak tanındı ve Crain's Detroit Business'ın 40 Yaş Altı 40 listesinde yer aldı.Siyasi çizgisi ve seçim vaatleriEl-Sayed, Demokrat Parti içinde ilerici kanatta yer alan siyasetçiler arasında gösterildi. Siyasi yaklaşımının merkezinde sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir hale getirilmesi, ekonomik eşitsizliklerin azaltılması ve büyük şirketlerin siyasi karar alma süreçlerindeki etkisinin sınırlandırılması yer aldı.ABD sağlık sistemine ilişkin görüşlerini Medicare for All: A Citizen's Guide (Herkes İçin Medicare: Bir Vatandaşın Rehberi) adlı kitabında ele alan El-Sayed, tüm Amerikalıların nitelikli ve karşılanabilir sağlık hizmetlerine erişebileceği bir sistem kurulmasını savundu.2020 yılında dönemin başkan adayı Joe Biden'ın sağlık politikalarını geliştirmek üzere oluşturduğu Unity Task Force'ta (Birlik Görev Gücü) görev alan El-Sayed, reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik politika çalışmalarına katkı sağladı.2026 Senato seçim kampanyasında öne çıkardığı başlıca politikalar arasında şunlar yer aldı:El-Sayed, kampanyasında kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini ve hükümetin milyarderlerin ya da büyük şirketlerin değil, vatandaşların ihtiyaçlarına göre çalışmasını savundu.'Trump'ın hedefindeki aday'Michigan'daki Senato yarışı, seçim kampanyasının son döneminde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ülke gündeminde daha fazla yer buldu.Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleyen Trump, El-Sayed'i Müslüman kimliği üzerinden hedef alan açıklamalarda bulundu. Michigan'ın Port Huron kentindeki seçim mitinginde Demokrat adayı defalarca 'cihatçı' olarak nitelendiren Trump, El-Sayed'in eyalette şeriat hukukunu uygulamak istediğini ve Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddialarına ilişkin kanıt sunmadı.Trump, başka bir seçim etkinliğinde El-Sayed'in Senato'ya seçilmesi halinde ulusal güvenlik sırlarına erişiminin tehlike oluşturabileceğini savundu. ABD Başkanı ayrıca sosyal medya paylaşımlarında Demokrat adayı 'radikal aşırılıkçı' ve 'terör destekçisi' olarak nitelendirdi.El-Sayed ise Trump'ın açıklamalarına karşılık, ABD Başkanı'nın kendi adını ve dini kimliğini gündeme getirerek vatandaşların ekonomik sorunlarını tartışmaktan kaçındığını savundu.Bir açıklamasında Trump'a, "Adımın Abdul olduğunu biliyor. Her gün söylüyor. Ama sadece bana saldırmıyor. Hepimize saldırıyor" sözleriyle yanıt veren El-Sayed, benzin, market alışverişi ve sağlık hizmetlerinin maliyetine dikkat çekti.Trump'ın kendisini ve ailesini hedef alan sosyal medya paylaşımına da yanıt veren El-Sayed, eşiyle birlikte birbirini seven, çocuklarını birlikte büyütmek ve daha iyi bir gelecek kurmak isteyen iki insan olduklarını söyledi.Demokratlar arasındaki görüş ayrılığıEl-Sayed'in seçim sürecinde karşılaştığı önemli gelişmelerden biri de Demokrat Parti içindeki ayrışmaydı.4 Ağustos 2026'da yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens ve Mallory McMorrow ile yarışan El-Sayed, Stevens'ı geride bırakarak partisinin Senato adayı oldu.Ön seçim sürecinde İsrail'e yönelik politikalar ve Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile bağlantılı grupların kampanya harcamaları yarışın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. El-Sayed'in adaylığını engellemek amacıyla Stevens lehine milyonlarca dolarlık harcama yapıldığı bildirildi.Ön seçim yenilgisinin ardından Stevens, El-Sayed'e yönelik desteğini sınırlı tuttu. İki siyasetçi arasındaki anlaşmazlık, İsrail'e yönelik Amerikan askeri yardımları ve Gazze'deki savaş konusunda daha da belirginleşti.Seçimden hemen önce Stevens, Demokrat adayla birlikte kampanya etkinliğine katılmak yerine Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı desteklediğini açıkladı. Bu karar, Demokrat Parti içerisinde tepkiyle karşılandı.Senatör Bernie Sanders, Stevens'ın kararını eleştirerek Demokratları El-Sayed'in arkasında birleşmeye çağırdı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Stevens'ın Cumhuriyetçi adayı desteklemesini eleştiren isimler arasında yer aldı.El-Sayed'in diğer Demokrat rakiplerinden Mallory McMorrow ise ön seçim sonrasında kendisine destek verdi. Böylece Michigan'daki yarış, yalnızca iki parti arasındaki mücadele değil, Demokrat Parti içindeki İsrail politikası ve siyasi yönelim tartışmalarının da merkezine yerleşti.El-Sayed'in genel seçim zaferi, ön seçim sürecinde yaşanan bu ayrışmalara rağmen Senato koltuğunu kazanması bakımından da önem taşıdı.Sarah Jukaku ile evliliği ve aile hayatıSarah Jukaku, Amerikalı psikiyatrist ve Abdul El-Sayed'in eşidir. Michigan'da Hint göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jukaku, eğitimini psikiyatri ve tıp alanında sürdürdü.Michigan Üniversitesi'nde sosyoloji ve Yakın Doğu çalışmaları alanlarında iki ayrı lisans eğitimi alan Jukaku, ardından Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Columbia Üniversitesi Vagelos Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamladı.Bir süre Michigan Üniversitesi Sağlık Sistemi'nde psikiyatri alanında üst düzey görevlerde bulunan Jukaku, daha sonra Ann Arbor kentinde Mind Work Psychiatry adlı özel muayenehanesini açtı.Jukaku'nun babası Tayeb Jukaku ise böbrek hastalıkları uzmanı olarak görev yapan bir doktor. Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Bhatkal kentinden gelen Tayeb Jukaku, Michigan'daki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) yönetim kurulunda da görev aldı. Ayrıca Kuzey Amerika İslam Toplumu'nun (ISNA) kurucular komitesinde yer aldı.Nasıl tanıştılar?El-Sayed ile Jukaku, Michigan Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştı. Üniversitenin Müslüman Öğrenciler Birliği'nde (Muslim Students' Association) birlikte yer alan çift, üniversite yıllarında başlayan ilişkilerini evlilikle sürdürdü.Sarah Jukaku, henüz 19 yaşındayken El-Sayed ile Mayıs 2006'da evlendi. Çiftin Emmalee ve Serene adında iki kız çocuğu bulunuyor.El-Sayed, seçim kampanyası boyunca ailesine ve eşine yönelik açıklamalarıyla da gündeme geldi. Trump'ın kendisini eşiyle birlikte hedef alan sosyal medya paylaşımına yanıt veren Demokrat siyasetçi, kendisi ve eşinin birbirini seven, çocuklarını birlikte büyütmek ve daha iyi bir gelecek kurmak isteyen iki insan olduğunu ifade etti.Çift, iki kızlarıyla birlikte Michigan'ın Ann Arbor kentinde yaşıyor.

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abdul el-sayed, mike rogers, donald trump, michigan, abd, i̇srail, senato, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), demokrat parti (dp), abd