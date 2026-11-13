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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/abd-raporu-ukraynaya-yardim-avrupadaki-birliklerde-yedek-parca-sikintisina-yol-acti-1110335800.html
ABD raporu: Ukrayna’ya yardım Avrupa’daki birliklerde yedek parça sıkıntısına yol açtı
ABD raporu: Ukrayna’ya yardım Avrupa’daki birliklerde yedek parça sıkıntısına yol açtı
Sputnik Türkiye
ABD Kongresine sunulan ortak denetim raporunda, Ukrayna’ya destek için bütçe aktarılmasının Avrupa’daki Amerikan birliklerinde yedek parça sıkıntısına ve... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T23:28+0300
2026-11-13T23:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID denetçilerinin 1 Temmuz-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan raporuna göre Ukrayna’ya yardım, Avrupa’daki birliklerin kritik teçhizat parçalarına ayrılan kaynakları azalttı. Kaynak yetersizliğinin eğitim faaliyetlerini ve operasyon planlarını uygulama kapasitesini olumsuz etkilediği kaydedildi.Raporda, Ukrayna’nın elektrik üretim kapasitesinin yarısından fazlasını kaybettiği ve enerji altyapısının ağır hasar gördüğü belirtildi. ABD’nin ülkede yaklaşık 1.1 milyar dolar değerinde 13 enerji programı yürüttüğü aktarıldı.Ayrıca savunma alımları, enerji sektörü ve üst düzey yönetimdeki yolsuzluğun sistematik bir sorun olduğu belirtildi. Yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının Ukrayna bütçesine günlük maliyetinin 10 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/tusk-polonya-ukrayna-icin-abd-silahlarinin-alimini-artik-finanse-etmeyecek-1110335284.html
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abd, ukrayna, pentagon, dışişleri bakanlığı, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), avrupa
abd, ukrayna, pentagon, dışişleri bakanlığı, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), avrupa

ABD raporu: Ukrayna’ya yardım Avrupa’daki birliklerde yedek parça sıkıntısına yol açtı

23:28 13.11.2026
Ukrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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ABD Kongresine sunulan ortak denetim raporunda, Ukrayna’ya destek için bütçe aktarılmasının Avrupa’daki Amerikan birliklerinde yedek parça sıkıntısına ve savaşa hazırlık düzeyinde düşüşe neden olduğu belirtildi.
Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID denetçilerinin 1 Temmuz-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan raporuna göre Ukrayna’ya yardım, Avrupa’daki birliklerin kritik teçhizat parçalarına ayrılan kaynakları azalttı. Kaynak yetersizliğinin eğitim faaliyetlerini ve operasyon planlarını uygulama kapasitesini olumsuz etkilediği kaydedildi.
Raporda, Ukrayna’nın elektrik üretim kapasitesinin yarısından fazlasını kaybettiği ve enerji altyapısının ağır hasar gördüğü belirtildi. ABD’nin ülkede yaklaşık 1.1 milyar dolar değerinde 13 enerji programı yürüttüğü aktarıldı.
Ayrıca savunma alımları, enerji sektörü ve üst düzey yönetimdeki yolsuzluğun sistematik bir sorun olduğu belirtildi. Yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının Ukrayna bütçesine günlük maliyetinin 10 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Tusk: Polonya, Ukrayna için ABD silahlarının alımını artık finanse etmeyecek
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