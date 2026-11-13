https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/abd-raporu-ukraynaya-yardim-avrupadaki-birliklerde-yedek-parca-sikintisina-yol-acti-1110335800.html

ABD raporu: Ukrayna’ya yardım Avrupa’daki birliklerde yedek parça sıkıntısına yol açtı

ABD raporu: Ukrayna’ya yardım Avrupa’daki birliklerde yedek parça sıkıntısına yol açtı

Sputnik Türkiye

ABD Kongresine sunulan ortak denetim raporunda, Ukrayna’ya destek için bütçe aktarılmasının Avrupa’daki Amerikan birliklerinde yedek parça sıkıntısına ve... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T23:28+0300

2026-11-13T23:28+0300

2026-11-13T23:28+0300

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abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

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Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID denetçilerinin 1 Temmuz-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan raporuna göre Ukrayna’ya yardım, Avrupa’daki birliklerin kritik teçhizat parçalarına ayrılan kaynakları azalttı. Kaynak yetersizliğinin eğitim faaliyetlerini ve operasyon planlarını uygulama kapasitesini olumsuz etkilediği kaydedildi.Raporda, Ukrayna’nın elektrik üretim kapasitesinin yarısından fazlasını kaybettiği ve enerji altyapısının ağır hasar gördüğü belirtildi. ABD’nin ülkede yaklaşık 1.1 milyar dolar değerinde 13 enerji programı yürüttüğü aktarıldı.Ayrıca savunma alımları, enerji sektörü ve üst düzey yönetimdeki yolsuzluğun sistematik bir sorun olduğu belirtildi. Yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının Ukrayna bütçesine günlük maliyetinin 10 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/tusk-polonya-ukrayna-icin-abd-silahlarinin-alimini-artik-finanse-etmeyecek-1110335284.html

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abd, ukrayna, pentagon, dışişleri bakanlığı, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), avrupa