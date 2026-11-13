https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/6-gun-boyunca-ormanda-tek-basinaydi-mucize-kurtulus-1110318758.html

6 gün boyunca ormanda tek başınaydı: Mucize kurtuluş

6 gün boyunca ormanda tek başınaydı: Mucize kurtuluş

Sputnik Türkiye

Avustralya'da kamp yaparken kaybolan 17 yaşındaki William, altı gün sonra polis helikopteri tarafından sağ bulundu. Yalnızca bir paket cips ve dereden içtiği... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T12:40+0300

2026-11-13T12:40+0300

2026-11-13T12:40+0300

yaşam

elizabeth

victoria

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0d/1110319149_0:0:562:316_1920x0_80_0_0_713bd8a8e474e61d7e46f629fd520d2f.png

Avustralya'nın Victoria eyaletinde kamp yaparken kaybolan 17 yaşındaki William, altı gün süren arama çalışmalarının ardından sağ bulundu. Telefonu, yeterli yiyeceği ve suyu olmadan ormanlık arazide mahsur kalan genç, 12 Kasım Perşembe sabahı polis helikopteri tarafından tespit edildi.Kurtarma anına ilişkin görüntülerde William'ın helikopteri fark ettikten sonra büyük sevinç yaşadığı, göğsüne dokunduğu ve yumruklarını havaya kaldırdığı görülüyor. Günlerdir kendisinden haber alamayan ailesi ise kurtuluş haberini gözyaşlarıyla karşıladı.Gencin altı gün boyunca yalnızca bir paket patates cipsi ve dereden içtiği suyla hayatta kaldığı öğrenildi.Kamp gezisi altı günlük hayatta kalma mücadelesine dönüştüWilliam, 6 Kasım'da annesi Elizabeth Barkley tarafından Victoria eyaletindeki Walhalla East bölgesinde bulunan Stony Creek Road yakınlarındaki kamp alanına bırakıldı. Genç, bir arkadaşıyla birlikte doğada vakit geçirmeyi planlıyordu.Ancak kamp malzemelerini almak üzere bırakıldığı noktaya dönmeye çalışırken yanlış bir patikaya saptı ve yönünü kaybetti.Üzerinde yalnızca şort ve bot bulunan William'ın yanında telefon, yiyecek ve içme suyu yoktu. Arkadaşının geri dönmemesi üzerine yetkililere haber verildi.Bölgede onlarca gönüllü, polis ekipleri, arama köpekleri, dalgıçlar ve helikopterlerin katıldığı geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.Polis helikopteri küçük bir ayrıntı sayesinde yerini bulduAltı gün süren aramalarda belirleyici gelişme, polis helikopterinin ormanlık araziyi havadan taradığı sırada yaşandı.Victoria Polisi Hava Birimi, William'ın son görüldüğü noktadan yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bir olta takımı kutusu fark etti.Bölgeyi daha yakından inceleyen ekipler, genci bir derenin yakınındaki kayanın üzerinde yatarken tespit etti.Günlerce güneşe maruz kaldığı için ciddi biçimde güneş yanığı olan William, helikopteri görünce kurtarılacağını anlayarak büyük sevinç yaşadı.Victoria Polisi Vekil Müfettişi Jason Benbow, olta takımı kutusunun gencin bulunmasında önemli rol oynadığını belirterek şöyle konuştu:Benbow, William'ın kendisini arayan ekiplerden haberdar olmadığını ve ormanlık alandan nasıl çıkacağını bilmediğini de aktardı.Altı gün boyunca bir paket cips ve dere suyuyla yaşadıWilliam'ın annesi Elizabeth Barkley, oğlunun hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi Avustralya merkezli 9News kanalına anlattı.Elizabeth, oğlunun daha önce hiç kamp yapmadığını ancak ormanın derinliklerine ilerlemek yerine bulunduğu bölgede kalmasının kurtuluşunda etkili olduğunu söyledi.Annesine göre William, aile boyu bir paket patates cipsini iki günde tüketti. İçme suyu ihtiyacını ise yakındaki dereden karşıladı.Elizabeth, oğlunun yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:William'ın kaybolduğu süre boyunca bir uçurumdan aşağı düştüğü, vücudunda çok sayıda çizik oluştuğu ve bacaklarında ağrı hissettiği belirtildi. Genç, yanında bulunan birkaç havluyu da soğuktan korunmak için kullandı.Gündüz kavurucu sıcak, gece dondurucu soğukWilliam, ormanda geçirdiği altı gün boyunca zorlu hava koşullarıyla mücadele etti.Gündüzleri yoğun güneş ışığına maruz kalan genç, geceleri ise oldukça düşük sıcaklıklarda hayatta kalmaya çalıştı.Susuzluk, açlık ve yönünü kaybetmenin yarattığı tehlikelere rağmen bulunduğu bölgeden fazla uzaklaşmaması, arama ekiplerinin kendisine ulaşmasını kolaylaştırdı.Polis yetkilisi Jason Benbow, William'ın birkaç gün daha hayatta kalabilecek durumda olduğunu düşündüğünü belirterek kurtarma operasyonunun mutlu sonla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Benbow, bu tür operasyonlarda her zaman olumlu sonuç alınamadığını vurgulayarak, "Eminim bize anlatacağı bir hikâyesi vardır. Biz de onu dinlemeyi çok istiyoruz" dedi.Annesinin ilk sözleri: Bir daha gözümün önünden ayrılmayacaksınWilliam'ın sağ bulunmasının ardından annesi Elizabeth Barkley, yaşadığı duyguları gizleyemedi.Oğlunun kurtarılmasını "mucize" olarak nitelendiren Elizabeth, 9News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:Anne ile oğlunun yeniden buluşması sırasında ise duygusal anların ardından gülümseten bir konuşma yaşandı.Elizabeth, William'a sarıldıktan sonra şu sözleri söyledi:"Bunu bir daha asla yapma! Bir daha asla gözümün önünden ayrılmayacaksın. Beni çok korkuttun. Evet, cezalısın!"Annesi, oğlunun günler boyunca üşüdüğünü, korktuğunu, yalnız kaldığını, açlık ve susuzluk çektiğini anlattı.Hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu nasıl?Kurtarma ekipleri, William'a ulaştıktan sonra ilk olarak yiyecek ve içme suyu verdi. Ardından genç, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü.Altı gün boyunca doğada tek başına kalmasına rağmen William'ın hafif yaralanmalarla kurtulduğu ve moralinin iyi olduğu bildirildi.Annesi Elizabeth, oğlunun sindirim sistemi toparlandıktan sonra ona büyük bir McDonald's siparişi vermeyi planladığını da söyledi.Günler süren arama çalışmalarının ardından gelen kurtuluş haberi, William'ın ailesi ve operasyonu yürüten ekipler için büyük bir rahatlama yarattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/orkestrayi-birakti-hande-kudenden-fazil-saya-asagilayici-tavirlar-suclamasi--1110317390.html

elizabeth

victoria

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elizabeth, victoria, abd