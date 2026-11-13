https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/2-milyon-dolarlik-kripto-vurgunu-parayi-kumarda-yedikleri-ortaya-cikti-1110318086.html
2 milyon dolarlık kripto vurgunu: Parayı kumarda yedikleri ortaya çıktı
2 milyon dolarlık kripto vurgunu: Parayı kumarda yedikleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kriptoda yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon dolar toplayan ve bu paraları harcayan 4 kişi yakalandı. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T12:01+0300
2026-11-13T12:01+0300
2026-11-13T12:01+0300
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dolandırıcılık
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Kendilerini lüks yaşamları ve harcamalarıyla 'zengin' olarak gösterip güven kazanan ve kripto para borsasında yüksek kazanç vadederek 2 milyon dolar toplayan şüpheliler yakalandı. Parasını isteyen mağdurları sürekli oyalayan şüphelilerin topladıkları parayı kumarda harcadıkları ortaya çıktı. 2 milyon dolar topladılarİstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, lüks yaşam tarzları ve harcamalarıyla kendilerini varlıklı göstererek kripto para yatırımlarından yüksek kazanç sağladıklarını öne süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin 6 mağdurdan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaştıkları, parayı kumarda harcadıkları ve kripto borsasında kaybettiklerini öne sürerek mağdurları oyaladıkları belirlendi.Polis ekipleri, aralarında şüphelilerin elebaşı olduğu değerlendirilen A.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/emekli-kimyager-kadini-15-milyon-lira-dolandirdilar-evini-sattirip-parasini-aldilar--1110271500.html
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kripto, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık
kripto, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık
2 milyon dolarlık kripto vurgunu: Parayı kumarda yedikleri ortaya çıktı
İstanbul'da kriptoda yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon dolar toplayan ve bu paraları harcayan 4 kişi yakalandı.
Kendilerini lüks yaşamları ve harcamalarıyla 'zengin' olarak gösterip güven kazanan ve kripto para borsasında yüksek kazanç vadederek 2 milyon dolar toplayan şüpheliler yakalandı. Parasını isteyen mağdurları sürekli oyalayan şüphelilerin topladıkları parayı kumarda harcadıkları ortaya çıktı.
2 milyon dolar topladılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, lüks yaşam tarzları ve harcamalarıyla kendilerini varlıklı göstererek kripto para yatırımlarından yüksek kazanç sağladıklarını öne süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin 6 mağdurdan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaştıkları, parayı kumarda harcadıkları ve kripto borsasında kaybettiklerini öne sürerek mağdurları oyaladıkları belirlendi.
Polis ekipleri, aralarında şüphelilerin elebaşı olduğu değerlendirilen A.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.