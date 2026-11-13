https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/2-milyon-dolarlik-kripto-vurgunu-parayi-kumarda-yedikleri-ortaya-cikti-1110318086.html

2 milyon dolarlık kripto vurgunu: Parayı kumarda yedikleri ortaya çıktı

2 milyon dolarlık kripto vurgunu: Parayı kumarda yedikleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kriptoda yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon dolar toplayan ve bu paraları harcayan 4 kişi yakalandı. 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T12:01+0300

2026-11-13T12:01+0300

2026-11-13T12:01+0300

türki̇ye

kripto

nitelikli dolandırıcılık

dolandırıcılık

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Kendilerini lüks yaşamları ve harcamalarıyla 'zengin' olarak gösterip güven kazanan ve kripto para borsasında yüksek kazanç vadederek 2 milyon dolar toplayan şüpheliler yakalandı. Parasını isteyen mağdurları sürekli oyalayan şüphelilerin topladıkları parayı kumarda harcadıkları ortaya çıktı. 2 milyon dolar topladılarİstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, lüks yaşam tarzları ve harcamalarıyla kendilerini varlıklı göstererek kripto para yatırımlarından yüksek kazanç sağladıklarını öne süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin 6 mağdurdan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaştıkları, parayı kumarda harcadıkları ve kripto borsasında kaybettiklerini öne sürerek mağdurları oyaladıkları belirlendi.Polis ekipleri, aralarında şüphelilerin elebaşı olduğu değerlendirilen A.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/emekli-kimyager-kadini-15-milyon-lira-dolandirdilar-evini-sattirip-parasini-aldilar--1110271500.html

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