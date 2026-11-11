https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/emekli-kimyager-kadini-15-milyon-lira-dolandirdilar-evini-sattirip-parasini-aldilar--1110271500.html

Emekli kimyager kadını 15 milyon lira dolandırdılar: Evini sattırıp parasını aldılar

Emekli kimyager kadını 15 milyon lira dolandırdılar: Evini sattırıp parasını aldılar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 78 yaşındaki kimyager kadın, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar için evini sattı, 15 milyon lirasını kaptırdı 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

emekli

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Tüm uyarılara rağmen telefon dolandırıcılığı olayları hız kesmiyor. Dolandırıcıların son kurbanı da 78 yaşındaki emekli kimyager kadın oldu. Kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara inanan kadın evini sattı. Yaşlı kadın 15 milyon lirasını kaptırdı. Zanlıların parka çağırdıkları mağdurdan parayı elden teslim aldıktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.Evini bile sattırdılar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ta oturan emekli kimyager E.G.H. isimli kadının telefonla aranıp dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurun isminin terör örgütü listesinde yer aldığını belirterek, buradan çıkarılması için para talep ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bir parkta buluştukları mağdurdan 120 bin dolar aldıkları, daha sonra E.G.H'nin Eyüpsultan'daki evini sattırıp elde edilen 6 milyon 750 bin lirayı farklı banka hesaplarına gönderttikleri, mağdurun yaklaşık 15 milyon lirasını aldıkları tespit edildi.9 kişi yakalandıBunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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