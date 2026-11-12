https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/witkoff-ve-kushner-moskovaya-geldi-1110287362.html
Witkoff ve Kushner Moskova'ya geldi
Witkoff ve Kushner Moskova'ya geldi
Sputnik Türkiye
ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunu görüşmek üzere başkent Moskova'ya ulaştı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T08:11+0300
2026-11-12T08:11+0300
2026-11-12T08:24+0300
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ukrayna
steve witkoff
jared kushner
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
vladimir putin
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ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner'i taşıyan uçak Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.Heyeti havalimanında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev karşıladı.Daha önce yapılan açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'li temsilcileri günün ilk yarısında kabul edeceği bildirilmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise görüşmenin protokol açısından "her zamanki gibi" gerçekleşeceğini ifade etmişti.Kushner, ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Witkoff ile birlikte Moskova'ya gideceklerini belirterek, 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen üçlü Ukrayna müzakerelerinde ele alınan başlıkları Putin ile görüşmeyi planladıklarını duyurmuştu.ABD'li müzakerecilerin Moskova temaslarının ardından Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geçmeleri öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kushner-ukraynadaki-cozum-surecine-avrupa-da-dahil-edilmeli-1110282588.html
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rusya, abd, ukrayna, steve witkoff, jared kushner, kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), vladimir putin
rusya, abd, ukrayna, steve witkoff, jared kushner, kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), vladimir putin
Witkoff ve Kushner Moskova'ya geldi
08:11 12.11.2026 (güncellendi: 08:24 12.11.2026)
ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunu görüşmek üzere başkent Moskova'ya ulaştı.
ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner'i taşıyan uçak Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.
Heyeti havalimanında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev karşıladı.
Daha önce yapılan açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'li temsilcileri günün ilk yarısında kabul edeceği bildirilmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise görüşmenin protokol açısından "her zamanki gibi" gerçekleşeceğini ifade etmişti.
Kushner, ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Witkoff ile birlikte Moskova'ya gideceklerini belirterek, 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen üçlü Ukrayna müzakerelerinde ele alınan başlıkları Putin ile görüşmeyi planladıklarını duyurmuştu.
ABD'li müzakerecilerin Moskova temaslarının ardından Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek üzere İrlanda'nın başkenti Dublin'e geçmeleri öngörülüyor.