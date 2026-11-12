https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kushner-ukraynadaki-cozum-surecine-avrupa-da-dahil-edilmeli-1110282588.html

Kushner: Ukrayna’daki çözüm sürecine Avrupa da dahil edilmeli

Kushner: Ukrayna’daki çözüm sürecine Avrupa da dahil edilmeli

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerde yer alması gerektiğini belirtti. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

jared kushner

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abu dabi

müzakere

avrupa

politico

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ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere Avrupa ülkelerinin de katılması gerektiğini söyledi.Kushner, Abu Dabi’deki görüşmelerin ardından Politico’ya yaptığı açıklamada, “Avrupalıların müzakere masasında olmasına ihtiyacımız var” dedi.ABD tarafının, Avrupalıların sürece dahil edilmesinin sonuç almanın tek yolu olduğunu Rusya’ya defalarca ilettiğini öne süren Kushner, Avrupa’nın kendi adına konuşacak tek bir temsilci belirlemesinin, Rusya’yı Avrupalıları müzakere sürecine dahil etmeye ikna etmekten çok daha büyük bir başarı olacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/peskov-rus-heyeti-abu-dabide-avrupalilarla-herhangi-bir-temasta-bulunmadi-1110265922.html

rusya

ukrayna

abu dabi

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jared kushner, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, müzakere, avrupa, politico