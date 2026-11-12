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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kushner-ukraynadaki-cozum-surecine-avrupa-da-dahil-edilmeli-1110282588.html
Kushner: Ukrayna’daki çözüm sürecine Avrupa da dahil edilmeli
Kushner: Ukrayna’daki çözüm sürecine Avrupa da dahil edilmeli
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerde yer alması gerektiğini belirtti. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T01:15+0300
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ukrayna kri̇zi̇
jared kushner
abd
rusya
ukrayna
abu dabi
müzakere
avrupa
politico
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ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere Avrupa ülkelerinin de katılması gerektiğini söyledi.Kushner, Abu Dabi’deki görüşmelerin ardından Politico’ya yaptığı açıklamada, “Avrupalıların müzakere masasında olmasına ihtiyacımız var” dedi.ABD tarafının, Avrupalıların sürece dahil edilmesinin sonuç almanın tek yolu olduğunu Rusya’ya defalarca ilettiğini öne süren Kushner, Avrupa’nın kendi adına konuşacak tek bir temsilci belirlemesinin, Rusya’yı Avrupalıları müzakere sürecine dahil etmeye ikna etmekten çok daha büyük bir başarı olacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/peskov-rus-heyeti-abu-dabide-avrupalilarla-herhangi-bir-temasta-bulunmadi-1110265922.html
rusya
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jared kushner, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, müzakere, avrupa, politico
jared kushner, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, müzakere, avrupa, politico

Kushner: Ukrayna’daki çözüm sürecine Avrupa da dahil edilmeli

01:15 12.11.2026
© Sputnik / Kristina KormilitsinaJared Kushner
Jared Kushner - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
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ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerde yer alması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere Avrupa ülkelerinin de katılması gerektiğini söyledi.
Kushner, Abu Dabi’deki görüşmelerin ardından Politico’ya yaptığı açıklamada, “Avrupalıların müzakere masasında olmasına ihtiyacımız var” dedi.
ABD tarafının, Avrupalıların sürece dahil edilmesinin sonuç almanın tek yolu olduğunu Rusya’ya defalarca ilettiğini öne süren Kushner, Avrupa’nın kendi adına konuşacak tek bir temsilci belirlemesinin, Rusya’yı Avrupalıları müzakere sürecine dahil etmeye ikna etmekten çok daha büyük bir başarı olacağını ifade etti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
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Peskov: Rus heyeti Abu Dabi’de Avrupalılarla herhangi bir temasta bulunmadı
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