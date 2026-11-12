https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kushner-ukraynadaki-cozum-surecine-avrupa-da-dahil-edilmeli-1110282588.html
Kushner: Ukrayna’daki çözüm sürecine Avrupa da dahil edilmeli
Kushner: Ukrayna’daki çözüm sürecine Avrupa da dahil edilmeli
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerde yer alması gerektiğini belirtti. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T01:15+0300
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2026-11-12T01:15+0300
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müzakere
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ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere Avrupa ülkelerinin de katılması gerektiğini söyledi.Kushner, Abu Dabi’deki görüşmelerin ardından Politico’ya yaptığı açıklamada, “Avrupalıların müzakere masasında olmasına ihtiyacımız var” dedi.ABD tarafının, Avrupalıların sürece dahil edilmesinin sonuç almanın tek yolu olduğunu Rusya’ya defalarca ilettiğini öne süren Kushner, Avrupa’nın kendi adına konuşacak tek bir temsilci belirlemesinin, Rusya’yı Avrupalıları müzakere sürecine dahil etmeye ikna etmekten çok daha büyük bir başarı olacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/peskov-rus-heyeti-abu-dabide-avrupalilarla-herhangi-bir-temasta-bulunmadi-1110265922.html
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jared kushner, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, müzakere, avrupa, politico
jared kushner, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, müzakere, avrupa, politico
Kushner: Ukrayna’daki çözüm sürecine Avrupa da dahil edilmeli
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerde yer alması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere Avrupa ülkelerinin de katılması gerektiğini söyledi.
Kushner, Abu Dabi’deki görüşmelerin ardından Politico’ya yaptığı açıklamada, “Avrupalıların müzakere masasında olmasına ihtiyacımız var” dedi.
ABD tarafının, Avrupalıların sürece dahil edilmesinin sonuç almanın tek yolu olduğunu Rusya’ya defalarca ilettiğini öne süren Kushner, Avrupa’nın kendi adına konuşacak tek bir temsilci belirlemesinin, Rusya’yı Avrupalıları müzakere sürecine dahil etmeye ikna etmekten çok daha büyük bir başarı olacağını ifade etti.