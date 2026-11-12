https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/urdunlu-siyasetci-el-masri-abu-dabi-gorusmeleri-ukrayna-krizinde-koklu-bir-cozume-yol-acabilir-1110294126.html
Ürdünlü siyasetçi El-Masri: Abu Dabi görüşmeleri Ukrayna krizinde köklü bir çözüme yol açabilir
Ürdünlü siyasetçi El-Masri: Abu Dabi görüşmeleri Ukrayna krizinde köklü bir çözüme yol açabilir
Sputnik Türkiye
Ürdünlü siyasetçi Said el-Masri, Abu Dabi'de yürütülen görüşmelerin Ukrayna krizinde kapsamlı bir güvenlik sistemiyle sonuçlanabileceğini belirterek, bu... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
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Eski Ürdün Tarım Bakanı Said el-Masri, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakereler ve Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.El-Masri, Abu Dabi'deki görüşmelere katılan taraflar arasında dünya genelindeki çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğine dair güçlü bir kanaat oluştuğunu belirtti. Özellikle ticaret yollarını, gıda, tahıl, petrol ve enerji tedarikini sekteye uğratarak küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen bölgelerdeki krizlerin bitirilmesinin önemine dikkat çekti.Yeni güvenlik sistemi vurgusuABD ve Rusya tarafları arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesinin bölgesel güvenliğin sağlanmasını amaçladığını vurgulayan El-Masri, krizin olası çözüm formülüne ilişkin şu öngörüde bulundu:Cephedeki hareketlilik ve Washington'daki uzlaşıUkrayna cephesindeki son askeri hareketliliklere de değinen El-Masri, bu hamlelerin müzakere masasında elini güçlendirmek adına sahada mümkün olan en yüksek başarıyı elde etme amacı taşıdığını ifade etti.ABD yönetimi ile Amerikan devlet mekanizması (derin devlet) arasında krizin sonlandırılması yönünde bir uzlaşı bulunduğunu savunan El-Masri, “Ukrayna'daki çatışmaya son vermek, rasyonelliğe öncelik tanımak ve anlaşmazlıkların çözümüne giden yolları aramak tüm tarafların çıkarına” değerlendirmesinde bulundu.Ürdünlü siyasetçi, küresel ekonomi üzerindeki mevcut yükün devam etmesi halinde Avrupa üzerindeki baskının giderek artacağını ve daha yaygın hale geleceğini sözlerine ekledi.
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uzman yorumu, ukrayna, ürdün, rusya, abu dabi, abd, avrupa, avrupa birliği, müzakereler
uzman yorumu, ukrayna, ürdün, rusya, abu dabi, abd, avrupa, avrupa birliği, müzakereler
Ürdünlü siyasetçi El-Masri: Abu Dabi görüşmeleri Ukrayna krizinde köklü bir çözüme yol açabilir
14:05 12.11.2026 (güncellendi: 14:06 12.11.2026)
Ürdünlü siyasetçi Said el-Masri, Abu Dabi'de yürütülen görüşmelerin Ukrayna krizinde kapsamlı bir güvenlik sistemiyle sonuçlanabileceğini belirterek, bu süreçte Avrupa birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.
Eski Ürdün Tarım Bakanı Said el-Masri, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakereler ve Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
El-Masri, Abu Dabi'deki görüşmelere katılan taraflar arasında dünya genelindeki çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğine dair güçlü bir kanaat oluştuğunu belirtti. Özellikle ticaret yollarını, gıda, tahıl, petrol ve enerji tedarikini sekteye uğratarak küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen bölgelerdeki krizlerin bitirilmesinin önemine dikkat çekti.
Yeni güvenlik sistemi vurgusu
ABD ve Rusya tarafları arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesinin bölgesel güvenliğin sağlanmasını amaçladığını vurgulayan El-Masri, krizin olası çözüm formülüne ilişkin şu öngörüde bulundu:
“Ukrayna krizi, Rusya'nın güvenliğinin önemini ve sahadaki kazanımlarının korunması gerekliliğini gözeten kapsamlı bir güvenlik sisteminin oluşturulmasıyla sona erecek. Bu süreçte Avrupa birliklerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasına yönelik her türlü ihtimal dışlanacak.”
Cephedeki hareketlilik ve Washington'daki uzlaşı
Ukrayna cephesindeki son askeri hareketliliklere de değinen El-Masri, bu hamlelerin müzakere masasında elini güçlendirmek adına sahada mümkün olan en yüksek başarıyı elde etme amacı taşıdığını ifade etti.
ABD yönetimi ile Amerikan devlet mekanizması (derin devlet) arasında krizin sonlandırılması yönünde bir uzlaşı bulunduğunu savunan El-Masri, “Ukrayna'daki çatışmaya son vermek, rasyonelliğe öncelik tanımak ve anlaşmazlıkların çözümüne giden yolları aramak tüm tarafların çıkarına” değerlendirmesinde bulundu.
Ürdünlü siyasetçi, küresel ekonomi üzerindeki mevcut yükün devam etmesi halinde Avrupa üzerindeki baskının giderek artacağını ve daha yaygın hale geleceğini sözlerine ekledi.