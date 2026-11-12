https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/rusya-ukrayna-ordusuna-ait-154-noktadaki-askeri-hedef-vuruldu-1110292997.html
Rusya: Ukrayna ordusuna ait 154 noktadaki askeri hedef vuruldu
Rusya: Ukrayna ordusuna ait 154 noktadaki askeri hedef vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde bin 200'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T13:11+0300
2026-11-12T13:11+0300
2026-11-12T13:13+0300
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ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı tipi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu bataryaları tarafından Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlendi. Bu kapsamda, askeri havaalanı altyapıları ile Ukrayna silahlı birliklerinin geçici konuşlanma noktalarının bulunduğu 154 ayrı bölgenin vurulduğu belirtildi.Çatışmalarda Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bin 200'den fazla asker ve 13 zırhlı muharebe aracı kaybettiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombası ile uçak tipi 407 İHA'yı havada imha ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ryabkov-avrupanin-muzakerelere-dahil-edilmesi-cabalari-akamete-ugratabilir-1110291625.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya: Ukrayna ordusuna ait 154 noktadaki askeri hedef vuruldu
13:11 12.11.2026 (güncellendi: 13:13 12.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde bin 200'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı tipi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu bataryaları tarafından Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlendi. Bu kapsamda, askeri havaalanı altyapıları ile Ukrayna silahlı birliklerinin geçici konuşlanma noktalarının bulunduğu 154 ayrı bölgenin vurulduğu belirtildi.
Çatışmalarda Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bin 200'den fazla asker ve 13 zırhlı muharebe aracı kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombası ile uçak tipi 407 İHA'yı havada imha ettiği kaydedildi.