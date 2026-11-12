https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/rusya-ukrayna-ordusuna-ait-154-noktadaki-askeri-hedef-vuruldu-1110292997.html

Rusya: Ukrayna ordusuna ait 154 noktadaki askeri hedef vuruldu

Rusya: Ukrayna ordusuna ait 154 noktadaki askeri hedef vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde bin 200'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T13:11+0300

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı tipi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu bataryaları tarafından Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlendi. Bu kapsamda, askeri havaalanı altyapıları ile Ukrayna silahlı birliklerinin geçici konuşlanma noktalarının bulunduğu 154 ayrı bölgenin vurulduğu belirtildi.Çatışmalarda Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bin 200'den fazla asker ve 13 zırhlı muharebe aracı kaybettiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombası ile uçak tipi 407 İHA'yı havada imha ettiği kaydedildi.

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)